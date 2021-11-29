https://ria.ru/20211129/windows-1761228568.html
Эксперты рассказали о безопасности антивируса Windows 11
Эксперты рассказали о безопасности антивируса Windows 11 - РИА Новости, 29.11.2021
Эксперты рассказали о безопасности антивируса Windows 11
Встроенный в Windows 10 и Windows 11 антивирус оказался в списке наиболее эффективного софта, защищающего компьютер от киберугроз. К таким выводам пришли... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:33
2021-11-29T11:33
2021-11-29T11:33
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Встроенный в Windows 10 и Windows 11 антивирус оказался в списке наиболее эффективного софта, защищающего компьютер от киберугроз. К таким выводам пришли эксперты независимой организации AV-TEST.Исследователи протестировали актуальные версии 21 антивируса, среди которых "Защитник Windows", McAfee, Avira, Avast и AVG. В процессе экспертизы софт испытывался на устойчивость в защите от вирусов, фишинга и кибератак.Встроенный в Windows 10 и Windows 11 антивирус оказался способным на равных соперничать со специализированными программами. Среди прочих его достоинств исследователи отметили, что "Защитник" бесплатен, чего нельзя сказать о конкурентах."Защитник Windows" остался встроенным антивирусом в Windows 11. Новое поколение операционной системы для компьютеров стало доступно для установки 5 октября. Windows 11 включило в себя множество изменений, в том числе и обновленный интерфейс.
https://ria.ru/20211124/windows-1760550485.html
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