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Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках
Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках - РИА Новости, 29.11.2021
Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках
Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи, курирующий в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, задержан по... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:04
2021-11-29T17:43
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
керчь
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи, курирующий в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, задержан по подозрению в получении взяток, сообщает крымское управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления единого заказчика администрации Керчи", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье 290 (получение взятки).По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Органове, который в прошлом году, будучи руководителем управления, заключил с коммерческой организацией муниципальные контракты на благоустройство придомовых территорий и производство строительных работ на объектах культуры."Действующий на тот момент начальник управления в разные периоды времени выдвигал директору фирмы требования предоставить ему в качестве взяток дорогостоящие мобильные телефоны за принятие объема выполненных работ и их последующую своевременную оплату. После чего директор фирмы за личные средства покупал телефоны, передавал их должностному лицу, от которого он находился в зависимости", - говорится в сообщении следственного управления.Кроме того, следствием установлено, что весной текущего года подозреваемый получил от директора фирмы в качестве взятки автомобиль Renault стоимостью 700 тысяч рублей, который был передан родному брату должностного лица.Операция по задержанию проводили сотрудники ФСБ. У экс-чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документация. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Органов уволен с должности начальника управления единого заказчика администрации 22 октября. Курировал в городе сферу строительства, которое ведется в рамках федеральной целевой программы развития республики.
https://ria.ru/20211124/otstavka-1760481369.html
https://ria.ru/20211123/krym-1760297062.html
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керчь
республика крым
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), керчь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
17:04 29.11.2021 (обновлено: 17:43 29.11.2021)
 
Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках

СК возбудил дело против экс-главы управления мэрии Керчи Органова за получение взятки

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи, курирующий в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, задержан по подозрению в получении взяток, сообщает крымское управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления единого заказчика администрации Керчи", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье 290 (получение взятки).
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По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Органове, который в прошлом году, будучи руководителем управления, заключил с коммерческой организацией муниципальные контракты на благоустройство придомовых территорий и производство строительных работ на объектах культуры.
"Действующий на тот момент начальник управления в разные периоды времени выдвигал директору фирмы требования предоставить ему в качестве взяток дорогостоящие мобильные телефоны за принятие объема выполненных работ и их последующую своевременную оплату. После чего директор фирмы за личные средства покупал телефоны, передавал их должностному лицу, от которого он находился в зависимости", - говорится в сообщении следственного управления.
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Кроме того, следствием установлено, что весной текущего года подозреваемый получил от директора фирмы в качестве взятки автомобиль Renault стоимостью 700 тысяч рублей, который был передан родному брату должностного лица.
Операция по задержанию проводили сотрудники ФСБ. У экс-чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документация. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Органов уволен с должности начальника управления единого заказчика администрации 22 октября. Курировал в городе сферу строительства, которое ведется в рамках федеральной целевой программы развития республики.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)КерчьРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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