https://ria.ru/20211129/vzyatka-1761309165.html

Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках

Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках - РИА Новости, 29.11.2021

Против экс-главы управления мэрии Керчи возбудили дело о взятках

Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи, курирующий в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, задержан по... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:04

2021-11-29T17:04

2021-11-29T17:43

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

керчь

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Бывший начальник управления единого заказчика администрации Керчи, курирующий в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, задержан по подозрению в получении взяток, сообщает крымское управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления единого заказчика администрации Керчи", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье 290 (получение взятки).По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Органове, который в прошлом году, будучи руководителем управления, заключил с коммерческой организацией муниципальные контракты на благоустройство придомовых территорий и производство строительных работ на объектах культуры."Действующий на тот момент начальник управления в разные периоды времени выдвигал директору фирмы требования предоставить ему в качестве взяток дорогостоящие мобильные телефоны за принятие объема выполненных работ и их последующую своевременную оплату. После чего директор фирмы за личные средства покупал телефоны, передавал их должностному лицу, от которого он находился в зависимости", - говорится в сообщении следственного управления.Кроме того, следствием установлено, что весной текущего года подозреваемый получил от директора фирмы в качестве взятки автомобиль Renault стоимостью 700 тысяч рублей, который был передан родному брату должностного лица.Операция по задержанию проводили сотрудники ФСБ. У экс-чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документация. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Органов уволен с должности начальника управления единого заказчика администрации 22 октября. Курировал в городе сферу строительства, которое ведется в рамках федеральной целевой программы развития республики.

https://ria.ru/20211124/otstavka-1760481369.html

https://ria.ru/20211123/krym-1760297062.html

https://ria.ru/20211117/zaderzhanie-1759442629.html

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), керчь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия