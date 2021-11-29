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В Ивано-Франковской области прогремел взрыв на ТЭС

В Ивано-Франковской области прогремел взрыв на ТЭС - РИА Новости, 29.11.2021

В Ивано-Франковской области прогремел взрыв на ТЭС

Взрыв произошел на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области, два работника получили ожоги, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:59

2021-11-29T09:59

2021-11-29T09:59

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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области, два работника получили ожоги, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.По данным пресс-службы, в воскресенье вечером к спасателям поступило сообщение о взрыве на Бурштынской ТЭС."На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 миллиметров, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, их госпитализировали", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок. В настоящее время на ТЭС работает семь блоков, на работу станции происшествие не повлияло.Также спасатели со ссылкой на информацию из приемного отделения Бурштынской городской больницы сообщили, что в больницу попали пять человек. Информация уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20211114/ukraina-1758974348.html

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в мире, украина, ивано-франковская область