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В Ивано-Франковской области прогремел взрыв на ТЭС
В Ивано-Франковской области прогремел взрыв на ТЭС - РИА Новости, 29.11.2021
В Ивано-Франковской области прогремел взрыв на ТЭС
Взрыв произошел на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области, два работника получили ожоги, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:59
2021-11-29T09:59
2021-11-29T09:59
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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области, два работника получили ожоги, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.По данным пресс-службы, в воскресенье вечером к спасателям поступило сообщение о взрыве на Бурштынской ТЭС."На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 миллиметров, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, их госпитализировали", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок. В настоящее время на ТЭС работает семь блоков, на работу станции происшествие не повлияло.Также спасатели со ссылкой на информацию из приемного отделения Бурштынской городской больницы сообщили, что в больницу попали пять человек. Информация уточняется.
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в мире, украина, ивано-франковская область
В Ивано-Франковской области прогремел взрыв на ТЭС
В Ивано-Франковской области на Украине прогремел взрыв на ТЭС, есть пострадавшие
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости.
Взрыв произошел на Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области
, два работника получили ожоги, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины
по чрезвычайным ситуациям.
По данным пресс-службы, в воскресенье вечером к спасателям поступило сообщение о взрыве на Бурштынской ТЭС.
"На котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 миллиметров, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, их госпитализировали", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок. В настоящее время на ТЭС работает семь блоков, на работу станции происшествие не повлияло.
Также спасатели со ссылкой на информацию из приемного отделения Бурштынской городской больницы сообщили, что в больницу попали пять человек. Информация уточняется.