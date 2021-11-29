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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/vystavka-1760766216.html
В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству
В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству - РИА Новости, 29.11.2021
В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству
Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности" открылась в центре цифрового искусства Artplay Media. В нее вошли шедевры японской гравюры... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T07:20
2021-11-29T10:03
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выставки
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности" открылась в центре цифрового искусства Artplay Media. В нее вошли шедевры японской гравюры и экземпляры из частной галереи, сообщает пресс-служба центра.Перед посетителями Artplay Media также "оживут" четыре традиционных жанра японской гравюры — бидзинга (изображение девушек из "веселых кварталов"), фукэйга (пейзаж), катёга (цветы и птицы) и муся-э (изображение воинов). Организаторы выставки отмечают, что деревянные гравюры укиё-э стали самым ярким культурным явлением в Японии XVII–XIX веков. Именно они прославили искусство этой восточной страны в Европе."Благодаря ей в XIX веке "японизм" проник в европейскую живопись и декоративно-прикладное искусство, повлияв на импрессионистов, постимпрессионистов и мастеров ар-нуво", — поясняют представители пресс-службы.Инсталляции сопровождает закадровый текст. Его записал востоковед и переводчик Мураками Дмитрий Коваленин. По мнению организаторов, он поможет гостям разобраться в японской мифологии и символике.
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искусство, япония, европа, москва, выставки, новости культуры
07:20 29.11.2021 (обновлено: 10:03 29.11.2021)
 
В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству

В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству

© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAYМультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
Мультимедиа-выставка Искусство Японии: от Хокусая до современности
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности" открылась в центре цифрового искусства Artplay Media. В нее вошли шедевры японской гравюры и экземпляры из частной галереи, сообщает пресс-служба центра.

"В выставку вошли всемирно известные шедевры таких мастеров японской гравюры, как Кацусика Хокусай, а также малоизвестные широкой публике работы: женские портреты "последнего гуру эпохи укиё-э" Ёситоси Цукиоки и пейзажные гравюры Имао Кайнэна из частной галереи российского коллекционера и знатока японской культуры Екатерины Пугачевой", — говорится в сообщении.

Перед посетителями Artplay Media также "оживут" четыре традиционных жанра японской гравюры — бидзинга (изображение девушек из "веселых кварталов"), фукэйга (пейзаж), катёга (цветы и птицы) и муся-э (изображение воинов).
© Предоставлено пресс-службой ARTPLAY"Большая волна" - экспонат мультимедиа-выставки "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
Большая волна - экспонат мультимедиа-выставки Искусство Японии: от Хокусая до современности
1 из 3
"Большая волна" - экспонат мультимедиа-выставки "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Предоставлено пресс-службой ARTPLAY
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAYМультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
Мультимедиа-выставка Искусство Японии: от Хокусая до современности
2 из 3
Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAYМультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
Мультимедиа-выставка Искусство Японии: от Хокусая до современности
3 из 3
Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
1 из 3
"Большая волна" - экспонат мультимедиа-выставки "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Предоставлено пресс-службой ARTPLAY
2 из 3
Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
3 из 3
Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
Организаторы выставки отмечают, что деревянные гравюры укиё-э стали самым ярким культурным явлением в Японии XVII–XIX веков. Именно они прославили искусство этой восточной страны в Европе.
"Благодаря ей в XIX веке "японизм" проник в европейскую живопись и декоративно-прикладное искусство, повлияв на импрессионистов, постимпрессионистов и мастеров ар-нуво", — поясняют представители пресс-службы.
Инсталляции сопровождает закадровый текст. Его записал востоковед и переводчик Мураками Дмитрий Коваленин. По мнению организаторов, он поможет гостям разобраться в японской мифологии и символике.
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