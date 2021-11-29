07:20 29.11.2021 (обновлено: 10:03 29.11.2021)
В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству
В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAYМультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности" открылась в центре цифрового искусства Artplay Media. В нее вошли шедевры японской гравюры и экземпляры из частной галереи, сообщает пресс-служба центра.
"В выставку вошли всемирно известные шедевры таких мастеров японской гравюры, как Кацусика Хокусай, а также малоизвестные широкой публике работы: женские портреты "последнего гуру эпохи укиё-э" Ёситоси Цукиоки и пейзажные гравюры Имао Кайнэна из частной галереи российского коллекционера и знатока японской культуры Екатерины Пугачевой", — говорится в сообщении.
Перед посетителями Artplay Media также "оживут" четыре традиционных жанра японской гравюры — бидзинга (изображение девушек из "веселых кварталов"), фукэйга (пейзаж), катёга (цветы и птицы) и муся-э (изображение воинов).
© Предоставлено пресс-службой ARTPLAY"Большая волна" - экспонат мультимедиа-выставки "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
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"Большая волна" - экспонат мультимедиа-выставки "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Предоставлено пресс-службой ARTPLAY
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAYМультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
2 из 3
Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAYМультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
3 из 3
Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
1 из 3
"Большая волна" - экспонат мультимедиа-выставки "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Предоставлено пресс-службой ARTPLAY
2 из 3
Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
3 из 3
Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности"
© Фото предоставлено пресс-службой ARTPLAY
Организаторы выставки отмечают, что деревянные гравюры укиё-э стали самым ярким культурным явлением в Японии XVII–XIX веков. Именно они прославили искусство этой восточной страны в Европе.
"Благодаря ей в XIX веке "японизм" проник в европейскую живопись и декоративно-прикладное искусство, повлияв на импрессионистов, постимпрессионистов и мастеров ар-нуво", — поясняют представители пресс-службы.
Инсталляции сопровождает закадровый текст. Его записал востоковед и переводчик Мураками Дмитрий Коваленин. По мнению организаторов, он поможет гостям разобраться в японской мифологии и символике.