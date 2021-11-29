https://ria.ru/20211129/vystavka-1760766216.html

В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству

В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству - РИА Новости, 29.11.2021

В Artplay открылась мультимедиа-выставка, посвященная японскому искусству

Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности" открылась в центре цифрового искусства Artplay Media. В нее вошли шедевры японской гравюры... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T07:20

2021-11-29T07:20

2021-11-29T10:03

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мультимедиа-выставка "Искусство Японии: от Хокусая до современности" открылась в центре цифрового искусства Artplay Media. В нее вошли шедевры японской гравюры и экземпляры из частной галереи, сообщает пресс-служба центра.Перед посетителями Artplay Media также "оживут" четыре традиционных жанра японской гравюры — бидзинга (изображение девушек из "веселых кварталов"), фукэйга (пейзаж), катёга (цветы и птицы) и муся-э (изображение воинов). Организаторы выставки отмечают, что деревянные гравюры укиё-э стали самым ярким культурным явлением в Японии XVII–XIX веков. Именно они прославили искусство этой восточной страны в Европе."Благодаря ей в XIX веке "японизм" проник в европейскую живопись и декоративно-прикладное искусство, повлияв на импрессионистов, постимпрессионистов и мастеров ар-нуво", — поясняют представители пресс-службы.Инсталляции сопровождает закадровый текст. Его записал востоковед и переводчик Мураками Дмитрий Коваленин. По мнению организаторов, он поможет гостям разобраться в японской мифологии и символике.

https://ria.ru/20211118/muzei-1759251513.html

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искусство, япония, европа, москва, выставки, новости культуры