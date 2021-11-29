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"Газпром" ожидает наивысшую за шесть лет выручку от экспорта газа
"Газпром" ожидает наивысшую за шесть лет выручку от экспорта газа - РИА Новости, 29.11.2021
"Газпром" ожидает наивысшую за шесть лет выручку от экспорта газа
"Газпром" ждет самой высокой выручки от экспорта газа за последние шесть лет, сообщил замглавы департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов, при этом не назвав... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:08
2021-11-29T19:07
экономика
в мире
газпром экспорт
газпром
россия
европа
китай
елена бурмистрова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" ждет самой высокой выручки от экспорта газа за последние шесть лет, сообщил замглавы департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов, при этом не назвав точных объемов поставок."Могу сказать, что суммарная выручка, которая прогнозируется по 2021 году - она будет самая высокая за последние шесть лет. Финансовый результат - он превалирует над физическими объемами поставленного товара. А какой будет физический объем - мы с вами увидим после 15 января 2022 года, когда будут подписаны последние акты сдачи-приемки газа по декабрю", - сказал он в ходе телефонной конференции.В прошлом году ковидные ограничения и теплая зима привели к снижению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в Европу и Китай по его итогам снизился примерно на 10% - до 179,3 миллиарда кубометров, в том числе в Европу было поставлено около 175 миллиардов кубометров.Несмотря на рост поставок в текущем году, менеджмент "Газпрома" сохранял довольно консервативные прогнозы экспорта газа в дальнее зарубежье. Так, в мае зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что компания ожидает экспорта газа в Европу по итогам года в диапазоне 175-183 миллиардов кубометров. С тех пор менеджмент компании этой оценки не обновлял.В середине ноября "Газпром" отмечал, что его экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, с начала года увеличился на 8,3% по сравнению с той же датой прошлого года, до 164,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду.
https://ria.ru/20211129/tsena-1761318408.html
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экономика, в мире, газпром экспорт, газпром, россия, европа, китай, елена бурмистрова
18:08 29.11.2021 (обновлено: 19:07 29.11.2021)
 
"Газпром" ожидает наивысшую за шесть лет выручку от экспорта газа

"Газпром" по итогам года ожидает наивысшую за последние шесть лет выручку от экспорта газа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" ждет самой высокой выручки от экспорта газа за последние шесть лет, сообщил замглавы департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов, при этом не назвав точных объемов поставок.
"Могу сказать, что суммарная выручка, которая прогнозируется по 2021 году - она будет самая высокая за последние шесть лет. Финансовый результат - он превалирует над физическими объемами поставленного товара. А какой будет физический объем - мы с вами увидим после 15 января 2022 года, когда будут подписаны последние акты сдачи-приемки газа по декабрю", - сказал он в ходе телефонной конференции.
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
17:44
"Газпром" назвал цену газа для дальнего зарубежья в четвертом квартале
В прошлом году ковидные ограничения и теплая зима привели к снижению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в Европу и Китай по его итогам снизился примерно на 10% - до 179,3 миллиарда кубометров, в том числе в Европу было поставлено около 175 миллиардов кубометров.
Несмотря на рост поставок в текущем году, менеджмент "Газпрома" сохранял довольно консервативные прогнозы экспорта газа в дальнее зарубежье. Так, в мае зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что компания ожидает экспорта газа в Европу по итогам года в диапазоне 175-183 миллиардов кубометров. С тех пор менеджмент компании этой оценки не обновлял.
В середине ноября "Газпром" отмечал, что его экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, с начала года увеличился на 8,3% по сравнению с той же датой прошлого года, до 164,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
17:11
"Газпром" заявил, что выполняет все обязательства перед контрагентами
 
ЭкономикаВ миреГазпром ЭкспортГазпромРоссияЕвропаКитайЕлена Бурмистрова
 
 
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