https://ria.ru/20211129/vyruchka-1761323250.html

"Газпром" ожидает наивысшую за шесть лет выручку от экспорта газа

"Газпром" ожидает наивысшую за шесть лет выручку от экспорта газа - РИА Новости, 29.11.2021

"Газпром" ожидает наивысшую за шесть лет выручку от экспорта газа

"Газпром" ждет самой высокой выручки от экспорта газа за последние шесть лет, сообщил замглавы департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов, при этом не назвав... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:08

2021-11-29T18:08

2021-11-29T19:07

экономика

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газпром экспорт

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елена бурмистрова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" ждет самой высокой выручки от экспорта газа за последние шесть лет, сообщил замглавы департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов, при этом не назвав точных объемов поставок."Могу сказать, что суммарная выручка, которая прогнозируется по 2021 году - она будет самая высокая за последние шесть лет. Финансовый результат - он превалирует над физическими объемами поставленного товара. А какой будет физический объем - мы с вами увидим после 15 января 2022 года, когда будут подписаны последние акты сдачи-приемки газа по декабрю", - сказал он в ходе телефонной конференции.В прошлом году ковидные ограничения и теплая зима привели к снижению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в Европу и Китай по его итогам снизился примерно на 10% - до 179,3 миллиарда кубометров, в том числе в Европу было поставлено около 175 миллиардов кубометров.Несмотря на рост поставок в текущем году, менеджмент "Газпрома" сохранял довольно консервативные прогнозы экспорта газа в дальнее зарубежье. Так, в мае зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что компания ожидает экспорта газа в Европу по итогам года в диапазоне 175-183 миллиардов кубометров. С тех пор менеджмент компании этой оценки не обновлял.В середине ноября "Газпром" отмечал, что его экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, с начала года увеличился на 8,3% по сравнению с той же датой прошлого года, до 164,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду.

https://ria.ru/20211129/tsena-1761318408.html

https://ria.ru/20211129/gazprom-1761311142.html

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европа

китай

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экономика, в мире, газпром экспорт, газпром, россия, европа, китай, елена бурмистрова