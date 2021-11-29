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Шахта "Листвяжная" начала выплаты семьям погибших горняков
Шахта "Листвяжная" начала выплаты семьям погибших горняков - РИА Новости, 29.11.2021
Шахта "Листвяжная" начала выплаты семьям погибших горняков
Шахта "Листвяжная" начала первые выплаты семьям погибших и пострадавших при аварии горняков, в общей сложности будет выплачено около 300 миллионов рублей,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T06:40
2021-11-29T06:40
2021-11-29T06:56
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" начала первые выплаты семьям погибших и пострадавших при аварии горняков, в общей сложности будет выплачено около 300 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Кроме того, как сообщило предприятие, по решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будут полностью погашены все кредиты, которые взяли погибшие горняки и их семьи.Детям жертв аварии оплатят обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях.Собеседница агентства добавила, что в субботу и воскресенье была собрана информация о том, в чем нуждаются семьи горняков. "Какие у них есть потребности в жилищных вопросах, улучшении жилищных условий, то есть в приобретении нового жилья или ремонта жилья, кто какую потребность высказал. Это будет обеспечено за счет предприятия", – подчеркнули в пресс-службе.Пострадавшим предприятие выплатит по полмиллиона рублей. "В общей сложности на выплаты мы направим более 300 миллионов рублей, по предварительным подсчетам. Это сумма будет уточняться. В среднем каждая семья погибшего, по предварительным подсчетам, получит более 6 миллионов рублей", – уточнила собеседница агентства.Как сообщили в пресс-службе шахты, владельцами АО ХК "СДС-Уголь", куда входит шахта "Листвяжная", являются М.Ю. Федяев (50% акций), В.Г. Гридин (25%) и А. В Гридин (25 %).Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.По делу об аварии на три месяца арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Кроме того, под стражу взяли главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.
https://ria.ru/20211127/kuzbass-1761026323.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211128/listvyazhnaya-1761147737.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
06:40 29.11.2021 (обновлено: 06:56 29.11.2021)
Шахта "Листвяжная" начала выплаты семьям погибших горняков
Шахта "Листвяжная" начала выплаты семьям погибших и пострадавших горняков
КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" начала первые выплаты семьям погибших и пострадавших при аварии горняков, в общей сложности будет выплачено около 300 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"На сегодняшний день первые средства получат семьи погибших в размере двух миллионов рублей на семью плюс один миллион рублей на каждого члена семьи, которые находились на иждивении этого человека (погибшего)…", – рассказали в пресс-службе шахты.
Кроме того, как сообщило предприятие, по решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будут полностью погашены все кредиты, которые взяли погибшие горняки и их семьи.
Детям жертв аварии оплатят обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
Собеседница агентства добавила, что в субботу и воскресенье была собрана информация о том, в чем нуждаются семьи горняков. "Какие у них есть потребности в жилищных вопросах, улучшении жилищных условий, то есть в приобретении нового жилья или ремонта жилья, кто какую потребность высказал. Это будет обеспечено за счет предприятия", – подчеркнули в пресс-службе.
Пострадавшим предприятие выплатит по полмиллиона рублей. "В общей сложности на выплаты мы направим более 300 миллионов рублей, по предварительным подсчетам. Это сумма будет уточняться. В среднем каждая семья погибшего, по предварительным подсчетам, получит более 6 миллионов рублей", – уточнила собеседница агентства.
Как сообщили в пресс-службе шахты, владельцами АО ХК "СДС-Уголь
", куда входит шахта "Листвяжная", являются М.Ю. Федяев (50% акций), В.Г. Гридин (25%) и А. В Гридин (25 %).
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области
произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.
По делу об аварии на три месяца арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Кроме того, под стражу взяли главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора
Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.