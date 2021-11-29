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Шахта "Листвяжная" начала выплаты семьям погибших горняков

Шахта "Листвяжная" начала выплаты семьям погибших горняков - РИА Новости, 29.11.2021

Шахта "Листвяжная" начала выплаты семьям погибших горняков

Шахта "Листвяжная" начала первые выплаты семьям погибших и пострадавших при аварии горняков, в общей сложности будет выплачено около 300 миллионов рублей,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T06:40

2021-11-29T06:40

2021-11-29T06:56

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" начала первые выплаты семьям погибших и пострадавших при аварии горняков, в общей сложности будет выплачено около 300 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.Кроме того, как сообщило предприятие, по решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будут полностью погашены все кредиты, которые взяли погибшие горняки и их семьи.Детям жертв аварии оплатят обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях.Собеседница агентства добавила, что в субботу и воскресенье была собрана информация о том, в чем нуждаются семьи горняков. "Какие у них есть потребности в жилищных вопросах, улучшении жилищных условий, то есть в приобретении нового жилья или ремонта жилья, кто какую потребность высказал. Это будет обеспечено за счет предприятия", – подчеркнули в пресс-службе.Пострадавшим предприятие выплатит по полмиллиона рублей. "В общей сложности на выплаты мы направим более 300 миллионов рублей, по предварительным подсчетам. Это сумма будет уточняться. В среднем каждая семья погибшего, по предварительным подсчетам, получит более 6 миллионов рублей", – уточнила собеседница агентства.Как сообщили в пресс-службе шахты, владельцами АО ХК "СДС-Уголь", куда входит шахта "Листвяжная", являются М.Ю. Федяев (50% акций), В.Г. Гридин (25%) и А. В Гридин (25 %).Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В регионе объявлен трехдневный траур.По делу об аварии на три месяца арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Кроме того, под стражу взяли главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.

https://ria.ru/20211127/kuzbass-1761026323.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/listvyazhnaya-1761147737.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе