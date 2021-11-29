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ЦБ сохранил прогноз по темпу роста ВВП России в 2021 году
ЦБ сохранил прогноз по темпу роста ВВП России в 2021 году - РИА Новости, 29.11.2021
ЦБ сохранил прогноз по темпу роста ВВП России в 2021 году
Банк России подтвердил свой прежний прогноз роста российской экономики на текущий год - 4-4,5%, следует из слов главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:34
2021-11-29T14:34
2021-11-29T14:45
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
ассоциация европейского бизнеса
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России подтвердил свой прежний прогноз роста российской экономики на текущий год - 4-4,5%, следует из слов главы регулятора Эльвиры Набиуллиной."Мы ожидаем по этому году, что темпы роста будут 4-4,5%, на следующие годы - 2-3%", - сказала она, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.Согласно официальному прогнозу Банка России, экономика страны в текущем году вырастет на 4-4,5%, Минэкономразвития прогнозирует рост показателя по итогам года на 4,2%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, ассоциация европейского бизнеса
14:34 29.11.2021 (обновлено: 14:45 29.11.2021)
ЦБ сохранил прогноз по темпу роста ВВП России в 2021 году
ЦБ сохранил прогноз по темпу роста ВВП России на 4-4,5 процента в 2021 году