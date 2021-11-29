https://ria.ru/20211129/vvp-1761275057.html

ЦБ сохранил прогноз по темпу роста ВВП России в 2021 году

ЦБ сохранил прогноз по темпу роста ВВП России в 2021 году - РИА Новости, 29.11.2021

ЦБ сохранил прогноз по темпу роста ВВП России в 2021 году

Банк России подтвердил свой прежний прогноз роста российской экономики на текущий год - 4-4,5%, следует из слов главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:34

2021-11-29T14:34

2021-11-29T14:45

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

эльвира набиуллина

ассоциация европейского бизнеса

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России подтвердил свой прежний прогноз роста российской экономики на текущий год - 4-4,5%, следует из слов главы регулятора Эльвиры Набиуллиной."Мы ожидаем по этому году, что темпы роста будут 4-4,5%, на следующие годы - 2-3%", - сказала она, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.Согласно официальному прогнозу Банка России, экономика страны в текущем году вырастет на 4-4,5%, Минэкономразвития прогнозирует рост показателя по итогам года на 4,2%.

https://ria.ru/20211129/inflyatsiya-1761277046.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, ассоциация европейского бизнеса