https://ria.ru/20211129/vto-1761293170.html

Россия заблокировала запрос ЕС о споре по госзакупкам, сообщил источник

Россия заблокировала запрос ЕС о споре по госзакупкам, сообщил источник - РИА Новости, 29.11.2021

Россия заблокировала запрос ЕС о споре по госзакупкам, сообщил источник

Россия заблокировала первый запрос Евросоюза о создании во Всемирной торговой организации (ВТО) третейской группы для рассмотрения спора о госзакупках, сообщил... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:49

2021-11-29T15:49

2021-11-29T16:22

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всемирная торговая организация (вто)

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брюссель

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ЖЕНЕВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия заблокировала первый запрос Евросоюза о создании во Всемирной торговой организации (ВТО) третейской группы для рассмотрения спора о госзакупках, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.Евросоюз обратился с соответствующим запросом в ВТО 19 ноября."Россия заблокировала первый запрос Европейского союза о создании (третейской) группы по спору для рассмотрения российских мер, которые, по утверждению ЕС, являются частью программы импортозамещения, несовместимой с правилами ВТО", - сообщил собеседник по итогам заседания органа ВТО по разрешению споров.Члены организации могут заблокировать запрос в ВТО только единожды, на следующем заседании органа по разрешению споров третейская группа будет учреждена, если Евросоюз об этом снова попросит.Представитель России в понедельник в ходе заседания органа Всемирной торговой организации (ВТО) по разрешению споров выразил готовность продолжить консультации с Евросоюзом для урегулирования спора о госзакупках, сообщил журналистам торговый источник в Женеве."Россия заявила, что сожалеет о решении ЕС запросить создание панели (арбитров). Россия заявила, что она конструктивно участвовала в консультациях и предоставила подробные разъяснения по своим законам и постановлениям с целью разрешения спора. Россия заявила, что уверена в том, что ее меры соответствуют ее обязательствам в ВТО, и что она готова и желает продолжить консультации с Брюсселем по этому вопросу", - сообщил собеседник журналистов.Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством.Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.

https://ria.ru/20211119/spor-1759911972.html

https://ria.ru/20210823/ekonomika-1746808445.html

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женева (город)

брюссель

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в мире, россия, экономика, женева (город), евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, брюссель