https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761292605.html

В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 29.11.2021

В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в неочном формате, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:48

2021-11-29T15:48

2021-11-29T17:32

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сша

владимир путин

джо байден

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в неочном формате, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.Дипломат отметил, что пока неясно, когда и как состоятся переговоры двух лидеров. Тем не менее подготовка находится "в продвинутой стадии", добавил Рябков. В Кремле ранее говорили, что надежда на разговор Путина и Байдена до конца года остается, хотя дату еще не согласовали. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств в первую очередь поговорят о двусторонних отношениях между странами, а также могут затронуть ситуацию на энергетических рынках.

https://ria.ru/20211126/bayden-1760992240.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, россия