15:48 29.11.2021 (обновлено: 17:32 29.11.2021)
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
Замглавы МИД Рябков: ситуация с возможным контактом Путина и Байдена скоро прояснится
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в неочном формате, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совокупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой", — сказал он журналистам.
Дипломат отметил, что пока неясно, когда и как состоятся переговоры двух лидеров. Тем не менее подготовка находится "в продвинутой стадии", добавил Рябков.
В Кремле ранее говорили, что надежда на разговор Путина и Байдена до конца года остается, хотя дату еще не согласовали. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств в первую очередь поговорят о двусторонних отношениях между странами, а также могут затронуть ситуацию на энергетических рынках.
26 ноября, 23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским