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В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 29.11.2021
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в неочном формате, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:48
2021-11-29T17:32
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сша
владимир путин
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сергей рябков
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в неочном формате, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.Дипломат отметил, что пока неясно, когда и как состоятся переговоры двух лидеров. Тем не менее подготовка находится "в продвинутой стадии", добавил Рябков. В Кремле ранее говорили, что надежда на разговор Путина и Байдена до конца года остается, хотя дату еще не согласовали. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств в первую очередь поговорят о двусторонних отношениях между странами, а также могут затронуть ситуацию на энергетических рынках.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, россия
15:48 29.11.2021 (обновлено: 17:32 29.11.2021)
 
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

Замглавы МИД Рябков: ситуация с возможным контактом Путина и Байдена скоро прояснится

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в неочном формате, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совокупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой", — сказал он журналистам.
Дипломат отметил, что пока неясно, когда и как состоятся переговоры двух лидеров. Тем не менее подготовка находится "в продвинутой стадии", добавил Рябков.
В Кремле ранее говорили, что надежда на разговор Путина и Байдена до конца года остается, хотя дату еще не согласовали. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы государств в первую очередь поговорят о двусторонних отношениях между странами, а также могут затронуть ситуацию на энергетических рынках.
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