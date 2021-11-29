Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761259138.html
В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года
В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года - РИА Новости, 29.11.2021
В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года
Надежда на разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года остается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:32
2021-11-29T14:42
владимир путин
джо байден
сша
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Надежда на разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года остается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, есть надежда, но пока согласованной четкой даты нет", - сказал он."Но вы понимаете, это же может быть согласовано в любой момент. Вы хотите получить от меня гарантии, что такого разговора не осуществится. Сейчас в планах такого разговора нет, но рабочие планы на то и рабочие планы. В них добавляются мероприятия и корректируются мероприятия", - уточнил Песков.Ситуация на энергетических рынках может быть затронута в разговоре президентов, но в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях, сообщил Песков."Разумеется, это тема важная. Нельзя исключать, что одна из сторон может это затронуть, но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли на предстоящих переговорах двух президентов обсуждаться цены на нефть и ситуация на нефтяных рынках.
https://ria.ru/20211129/bayden-1761141803.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, джо байден, сша, дмитрий песков, россия
13:32 29.11.2021 (обновлено: 14:42 29.11.2021)
 
В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года

Пресс-секретарь президента Песков надеется на встречу Путина и Байдена до конца года

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Надежда на разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года остается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, есть надежда, но пока согласованной четкой даты нет", - сказал он.
"Но вы понимаете, это же может быть согласовано в любой момент. Вы хотите получить от меня гарантии, что такого разговора не осуществится. Сейчас в планах такого разговора нет, но рабочие планы на то и рабочие планы. В них добавляются мероприятия и корректируются мероприятия", - уточнил Песков.
Ситуация на энергетических рынках может быть затронута в разговоре президентов, но в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях, сообщил Песков.
"Разумеется, это тема важная. Нельзя исключать, что одна из сторон может это затронуть, но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли на предстоящих переговорах двух президентов обсуждаться цены на нефть и ситуация на нефтяных рынках.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 08:00
Байден окончательно испортил воздух в Европе
 
Владимир ПутинДжо БайденСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Врач рассказал, как не поскользнуться в гололед
03:33В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца
03:30Эксперт дал пять советов по защите личных данных
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
Лента новостейМолния
Врач рассказал, как не поскользнуться в гололедВ Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенцаЭксперт дал пять советов по защите личных данныхГинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже