https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761259138.html

В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года

В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года - РИА Новости, 29.11.2021

В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года

Надежда на разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года остается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:32

2021-11-29T13:32

2021-11-29T14:42

владимир путин

джо байден

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Надежда на разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года остается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, есть надежда, но пока согласованной четкой даты нет", - сказал он."Но вы понимаете, это же может быть согласовано в любой момент. Вы хотите получить от меня гарантии, что такого разговора не осуществится. Сейчас в планах такого разговора нет, но рабочие планы на то и рабочие планы. В них добавляются мероприятия и корректируются мероприятия", - уточнил Песков.Ситуация на энергетических рынках может быть затронута в разговоре президентов, но в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях, сообщил Песков."Разумеется, это тема важная. Нельзя исключать, что одна из сторон может это затронуть, но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли на предстоящих переговорах двух президентов обсуждаться цены на нефть и ситуация на нефтяных рынках.

https://ria.ru/20211129/bayden-1761141803.html

сша

россия

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владимир путин, джо байден, сша, дмитрий песков, россия