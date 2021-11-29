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В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года
В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года - РИА Новости, 29.11.2021
В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года
Надежда на разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года остается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:32
2021-11-29T13:32
2021-11-29T14:42
владимир путин
джо байден
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Надежда на разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года остается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, есть надежда, но пока согласованной четкой даты нет", - сказал он."Но вы понимаете, это же может быть согласовано в любой момент. Вы хотите получить от меня гарантии, что такого разговора не осуществится. Сейчас в планах такого разговора нет, но рабочие планы на то и рабочие планы. В них добавляются мероприятия и корректируются мероприятия", - уточнил Песков.Ситуация на энергетических рынках может быть затронута в разговоре президентов, но в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях, сообщил Песков."Разумеется, это тема важная. Нельзя исключать, что одна из сторон может это затронуть, но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли на предстоящих переговорах двух президентов обсуждаться цены на нефть и ситуация на нефтяных рынках.
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владимир путин, джо байден, сша, дмитрий песков, россия
13:32 29.11.2021 (обновлено: 14:42 29.11.2021)
В Кремле заявили о надежде на встречу Путина и Байдена до конца года
Пресс-секретарь президента Песков надеется на встречу Путина и Байдена до конца года
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Надежда на разговор президентов России
и США Владимира Путина
и Джо Байдена
до конца года остается, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Да, есть надежда, но пока согласованной четкой даты нет", - сказал он.
"Но вы понимаете, это же может быть согласовано в любой момент. Вы хотите получить от меня гарантии, что такого разговора не осуществится. Сейчас в планах такого разговора нет, но рабочие планы на то и рабочие планы. В них добавляются мероприятия и корректируются мероприятия", - уточнил Песков.
Ситуация на энергетических рынках может быть затронута в разговоре президентов, но в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях, сообщил Песков.
"Разумеется, это тема важная. Нельзя исключать, что одна из сторон может это затронуть, но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли на предстоящих переговорах двух президентов обсуждаться цены на нефть и ситуация на нефтяных рынках.