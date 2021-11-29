Поляки решили бросить Украину на растерзание "медведю"

15:37 29.11.2021 (обновлено: 18:06 29.11.2021)
"С ними можно попрощаться": поляки испугались войны с Россией из-за Украины
Читатели Interia посоветовали Польше "не высовываться" в случае войны Украины с Россией
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали заявление замглавы МИД Марчина Пшидача о необходимости противостоять "российской агрессии" в адрес Украины совместными усилиями стран Запада. Многие пользователи отметили, что такой сценарий станет фатальным для самой Варшавы, которую в конце концов бросят на растерзание "медведю".
"А Украина случайно не пытается использовать заварушку на нашей границе, чтобы привлечь к себе внимание и напомнить миру о своих проблемах?" — задался вопросом Rysio.
"Война никому не выгодна! Украина обращается к панической риторике, чтобы стрясти с ЕС денег и получить другие "плюшки", которые в нормальных условиях ей бы не дали", — считает Dwed.
"Русские показали, что достаточно выпустить одну ракету по соответствующему спутнику, и американской армии не будет. Без спутниковых систем наведения авиация, ракеты, корабли, ковбои и весь этот альянс воевать не умеют. Так без единого выстрела выигрываются войны. С Украиной можно попрощаться. А нашим я бы советовал не высовываться", — отметил Zlew.
"Польша снова собирается размахивать шашкой перед носом медведя. Мы останемся в одиночестве, ведь ни одна из больших держав не станет умирать за Украину. История с Крымом показала, насколько она его волнует. Партия "Право и справедливость" втянет нас в войну", — посетовал Kicia.
"Новейшая история ничему поляков не научила. Из участия в оккупации Ирака и Афганистана мы не извлекли никакой пользы. Мы выступали орудием в руке мирового жандарма. В случае конфликта на Украине противник окажется куда более грозным, а Польша, если она позволит втянуть себя в войну, понесет очередное поражение вне зависимости от того, кто выйдет из нее победителем", — подытожили читатели.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — и смешны, и опасны.
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