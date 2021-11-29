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Поляки решили бросить Украину на растерзание "медведю"
"С ними можно попрощаться": поляки испугались войны с Россией из-за Украины - РИА Новости, 29.11.2021
Поляки решили бросить Украину на растерзание "медведю"
Читатели польского издания Interia прокомментировали заявление замглавы МИД Марчина Пшидача о необходимости противостоять "российской агрессии" в адрес Украины... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:37
2021-11-29T18:06
украина
варшава
право и справедливость
ирак
польша
дмитрий песков
россия
марчин пшидач
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали заявление замглавы МИД Марчина Пшидача о необходимости противостоять "российской агрессии" в адрес Украины совместными усилиями стран Запада. Многие пользователи отметили, что такой сценарий станет фатальным для самой Варшавы, которую в конце концов бросят на растерзание "медведю"."А Украина случайно не пытается использовать заварушку на нашей границе, чтобы привлечь к себе внимание и напомнить миру о своих проблемах?" — задался вопросом Rysio."Война никому не выгодна! Украина обращается к панической риторике, чтобы стрясти с ЕС денег и получить другие "плюшки", которые в нормальных условиях ей бы не дали", — считает Dwed."Русские показали, что достаточно выпустить одну ракету по соответствующему спутнику, и американской армии не будет. Без спутниковых систем наведения авиация, ракеты, корабли, ковбои и весь этот альянс воевать не умеют. Так без единого выстрела выигрываются войны. С Украиной можно попрощаться. А нашим я бы советовал не высовываться", — отметил Zlew."Польша снова собирается размахивать шашкой перед носом медведя. Мы останемся в одиночестве, ведь ни одна из больших держав не станет умирать за Украину. История с Крымом показала, насколько она его волнует. Партия "Право и справедливость" втянет нас в войну", — посетовал Kicia."Новейшая история ничему поляков не научила. Из участия в оккупации Ирака и Афганистана мы не извлекли никакой пользы. Мы выступали орудием в руке мирового жандарма. В случае конфликта на Украине противник окажется куда более грозным, а Польша, если она позволит втянуть себя в войну, понесет очередное поражение вне зависимости от того, кто выйдет из нее победителем", — подытожили читатели.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — и смешны, и опасны.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html
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украина
варшава
ирак
польша
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украина, варшава, право и справедливость, ирак, польша, дмитрий песков, россия, марчин пшидач
15:37 29.11.2021 (обновлено: 18:06 29.11.2021)
 
"С ними можно попрощаться": поляки испугались войны с Россией из-за Украины

Читатели Interia посоветовали Польше "не высовываться" в случае войны Украины с Россией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали заявление замглавы МИД Марчина Пшидача о необходимости противостоять "российской агрессии" в адрес Украины совместными усилиями стран Запада. Многие пользователи отметили, что такой сценарий станет фатальным для самой Варшавы, которую в конце концов бросят на растерзание "медведю".
"А Украина случайно не пытается использовать заварушку на нашей границе, чтобы привлечь к себе внимание и напомнить миру о своих проблемах?" — задался вопросом Rysio.
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"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
"Война никому не выгодна! Украина обращается к панической риторике, чтобы стрясти с ЕС денег и получить другие "плюшки", которые в нормальных условиях ей бы не дали", — считает Dwed.
"Русские показали, что достаточно выпустить одну ракету по соответствующему спутнику, и американской армии не будет. Без спутниковых систем наведения авиация, ракеты, корабли, ковбои и весь этот альянс воевать не умеют. Так без единого выстрела выигрываются войны. С Украиной можно попрощаться. А нашим я бы советовал не высовываться", — отметил Zlew.
"Польша снова собирается размахивать шашкой перед носом медведя. Мы останемся в одиночестве, ведь ни одна из больших держав не станет умирать за Украину. История с Крымом показала, насколько она его волнует. Партия "Право и справедливость" втянет нас в войну", — посетовал Kicia.
"Новейшая история ничему поляков не научила. Из участия в оккупации Ирака и Афганистана мы не извлекли никакой пользы. Мы выступали орудием в руке мирового жандарма. В случае конфликта на Украине противник окажется куда более грозным, а Польша, если она позволит втянуть себя в войну, понесет очередное поражение вне зависимости от того, кто выйдет из нее победителем", — подытожили читатели.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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Посол России отметил расширение поставок вооружения США на Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — и смешны, и опасны.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УкраинаВаршаваПраво и справедливостьИракПольшаДмитрий ПесковРоссияМарчин Пшидач
 
 
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