https://ria.ru/20211129/voyna-1761289510.html

Поляки решили бросить Украину на растерзание "медведю"

"С ними можно попрощаться": поляки испугались войны с Россией из-за Украины - РИА Новости, 29.11.2021

Поляки решили бросить Украину на растерзание "медведю"

Читатели польского издания Interia прокомментировали заявление замглавы МИД Марчина Пшидача о необходимости противостоять "российской агрессии" в адрес Украины... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:37

2021-11-29T15:37

2021-11-29T18:06

украина

варшава

право и справедливость

ирак

польша

дмитрий песков

россия

марчин пшидач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Interia прокомментировали заявление замглавы МИД Марчина Пшидача о необходимости противостоять "российской агрессии" в адрес Украины совместными усилиями стран Запада. Многие пользователи отметили, что такой сценарий станет фатальным для самой Варшавы, которую в конце концов бросят на растерзание "медведю"."А Украина случайно не пытается использовать заварушку на нашей границе, чтобы привлечь к себе внимание и напомнить миру о своих проблемах?" — задался вопросом Rysio."Война никому не выгодна! Украина обращается к панической риторике, чтобы стрясти с ЕС денег и получить другие "плюшки", которые в нормальных условиях ей бы не дали", — считает Dwed."Русские показали, что достаточно выпустить одну ракету по соответствующему спутнику, и американской армии не будет. Без спутниковых систем наведения авиация, ракеты, корабли, ковбои и весь этот альянс воевать не умеют. Так без единого выстрела выигрываются войны. С Украиной можно попрощаться. А нашим я бы советовал не высовываться", — отметил Zlew."Польша снова собирается размахивать шашкой перед носом медведя. Мы останемся в одиночестве, ведь ни одна из больших держав не станет умирать за Украину. История с Крымом показала, насколько она его волнует. Партия "Право и справедливость" втянет нас в войну", — посетовал Kicia."Новейшая история ничему поляков не научила. Из участия в оккупации Ирака и Афганистана мы не извлекли никакой пользы. Мы выступали орудием в руке мирового жандарма. В случае конфликта на Украине противник окажется куда более грозным, а Польша, если она позволит втянуть себя в войну, понесет очередное поражение вне зависимости от того, кто выйдет из нее победителем", — подытожили читатели.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — и смешны, и опасны.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html

https://ria.ru/20211127/vooruzhenie-1761074409.html

украина

варшава

ирак

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, варшава, право и справедливость, ирак, польша, дмитрий песков, россия, марчин пшидач