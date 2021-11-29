12:10 29.11.2021 (обновлено: 21:56 29.11.2021)
Запад понимает, кого поддержит Минск в случае войны, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Запад знает, на чьей стороне будет Минск в случае конфликта с Москвой
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запад понимает, на чьей стороне будет Белоруссия в случае конфликта с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В понедельник глава государства проводит совещание по вопросам военной безопасности страны.
Как считает Лукашенко, поэтому Запад стал усиливать северную, белорусско-украинскую границу.
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"Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше", — заявил Лукашенко.
Тем не менее западные страны выводят туда воинский контингент и "заявляют об этом откровенно", сказал он.
"Это порядка восьми тысяч на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены", — отметил президент.
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Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Нелегалы разбили стихийный лагерь.
Польские власти усилили охрану границы, стянули военных и пресекают попытки прорыва с помощью спецсредств и техники.
Украина, в свою очередь, провела на границе с Белоруссией спецоперацию "Полесье", чтобы отработать все сценарии "эскалации миграционного кризиса". Ее координировала Госпогранслужба, а провели совместно с силами Национальной гвардии, Нацполиции, ВСУ и другими резервами. Задействовали 8,5 тысячи правоохранителей.
Украинский кабмин выделил 175 миллионов гривен (около 6,5 миллиона долларов) для усиления охраны украинско-белорусской границы. Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Украина будет действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы. По его словам, сил и средств для этого достаточно.