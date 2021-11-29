https://ria.ru/20211129/votchina-1761310094.html

Посетить вотчину Деда Мороза смогут индивидуальные туристы с QR-кодами

Посетить вотчину Деда Мороза смогут индивидуальные туристы с QR-кодами - РИА Новости, 29.11.2021

Посетить вотчину Деда Мороза смогут индивидуальные туристы с QR-кодами

Побывать на вотчине Деда Мороза во время новогодних и рождественских праздников смогут только индивидуальные туристы и семьи с детьми, въезд организованных... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:07

2021-11-29T17:07

2021-11-29T17:07

вологодская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дед мороз

коронавирус в россии

владимир осиповский

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ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Побывать на вотчине Деда Мороза во время новогодних и рождественских праздников смогут только индивидуальные туристы и семьи с детьми, въезд организованных туристских групп временно запрещен, сообщил в понедельник начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.Накануне областное управление Роспотребнадзора рекомендовало властям региона запретить обслуживание организованных детских групп из других регионов в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.Индивидуальные совершеннолетние туристы при входе в вотчину должны иметь действующий сертификат с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа.

https://ria.ru/20211124/moroz-1760571465.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дед мороз, коронавирус в россии, владимир осиповский