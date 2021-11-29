https://ria.ru/20211129/votchina-1761310094.html
Посетить вотчину Деда Мороза смогут индивидуальные туристы с QR-кодами
Посетить вотчину Деда Мороза смогут индивидуальные туристы с QR-кодами - РИА Новости, 29.11.2021
Посетить вотчину Деда Мороза смогут индивидуальные туристы с QR-кодами
Побывать на вотчине Деда Мороза во время новогодних и рождественских праздников смогут только индивидуальные туристы и семьи с детьми, въезд организованных... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:07
2021-11-29T17:07
2021-11-29T17:07
вологодская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дед мороз
коронавирус в россии
владимир осиповский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148284/15/1482841544_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_f51ad63f4c173651cd761118fb900e2b.jpg
ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Побывать на вотчине Деда Мороза во время новогодних и рождественских праздников смогут только индивидуальные туристы и семьи с детьми, въезд организованных туристских групп временно запрещен, сообщил в понедельник начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.Накануне областное управление Роспотребнадзора рекомендовало властям региона запретить обслуживание организованных детских групп из других регионов в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.Индивидуальные совершеннолетние туристы при входе в вотчину должны иметь действующий сертификат с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа.
https://ria.ru/20211124/moroz-1760571465.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148284/15/1482841544_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_6cab9cc875b2df48b6ed08dc165a7dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дед мороз, коронавирус в россии, владимир осиповский