Володин призвал участников ПА ОДКБ поддержать Белоруссию
Спикер Госдумы Володин призвал участников ПА ОДКБ поддержать Белоруссию
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ и председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин на заседании организации призвал ее участников поддержать Белоруссию, которая столкнулась с последствиями "губительной международной политики" США.
По словам Володина, в разгар миграционного кризиса, с которым столкнулись уже многие государства, необходимо говорить о разработке единых стандартов для их преодоления.
"Нам было бы правильно обратиться к европейским парламентам и парламентским организациям с призывом о разработке единых стандартов действий для преодоления миграционных кризисов", - приводит слова Володина пресс-служба Думы.
Белоруссия, отметил он, помогает беженцам, в то время как Евросоюз, сам спровоцировав эти процессы, не помогает Минску.
"Белоруссия – страна ОДКБ, наш стратегический партнер, поэтому, коллеги, мы должны в данной ситуации занять единую позицию, поддержав республику, которая столкнулась с последствиями губительной международной политики, которые проводили долгое время Соединенные Штаты Америки в странах Ближнего Востока. Предлагаю поручить Секретариату Парламентской ассамблеи ОДКБ подготовить и согласовать соответствующее заявление", - заявил Володин.
Кроме того, он отметил, что от международной экспансии США не выиграло ни одно государство.
"Везде они пытались строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Сегодня граждане Ливии, Ирака, Сирии вынуждены искать убежища в других странах. Как результат – миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, где несколько тысяч беженцев пытаются попасть в Евросоюз", - сказал Володин.
Также он отметил, что беженцам обещали спокойную жизнь и высокие пособия, но вместо этого используют против них водометы, слезоточивый газ, применяют оружие, "тем самым попирают демократические принципы и гуманистические ценности".