https://ria.ru/20211129/volodin-1761275544.html

Володин призвал участников ПА ОДКБ поддержать Белоруссию

Володин призвал участников ПА ОДКБ поддержать Белоруссию - РИА Новости, 29.11.2021

Володин призвал участников ПА ОДКБ поддержать Белоруссию

Спикер Госдумы РФ и председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин на заседании организации призвал ее участников поддержать Белоруссию,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:35

2021-11-29T14:35

2021-11-29T14:35

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ и председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин на заседании организации призвал ее участников поддержать Белоруссию, которая столкнулась с последствиями "губительной международной политики" США.По словам Володина, в разгар миграционного кризиса, с которым столкнулись уже многие государства, необходимо говорить о разработке единых стандартов для их преодоления."Нам было бы правильно обратиться к европейским парламентам и парламентским организациям с призывом о разработке единых стандартов действий для преодоления миграционных кризисов", - приводит слова Володина пресс-служба Думы.Белоруссия, отметил он, помогает беженцам, в то время как Евросоюз, сам спровоцировав эти процессы, не помогает Минску."Белоруссия – страна ОДКБ, наш стратегический партнер, поэтому, коллеги, мы должны в данной ситуации занять единую позицию, поддержав республику, которая столкнулась с последствиями губительной международной политики, которые проводили долгое время Соединенные Штаты Америки в странах Ближнего Востока. Предлагаю поручить Секретариату Парламентской ассамблеи ОДКБ подготовить и согласовать соответствующее заявление", - заявил Володин.Кроме того, он отметил, что от международной экспансии США не выиграло ни одно государство."Везде они пытались строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Сегодня граждане Ливии, Ирака, Сирии вынуждены искать убежища в других странах. Как результат – миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, где несколько тысяч беженцев пытаются попасть в Евросоюз", - сказал Володин.Также он отметил, что беженцам обещали спокойную жизнь и высокие пособия, но вместо этого используют против них водометы, слезоточивый газ, применяют оружие, "тем самым попирают демократические принципы и гуманистические ценности".

https://ria.ru/20211129/voyna-1761239338.html

https://ria.ru/20211129/granitsa-1761265697.html

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в мире, сша, парламентская ассамблея одкб, белоруссия, вячеслав володин, одкб, евросоюз, госдума рф, россия