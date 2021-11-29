https://ria.ru/20211129/vladivostok-1761197588.html
Во Владивостоке выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице
Во Владивостоке выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 29.11.2021
Во Владивостоке выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице
Прокуратура, следственные органы и минздрав Приморья проводят проверку по факту смерти в больнице Владивостока восьмилетнего мальчика, о которой в соцсетях... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T05:22
2021-11-29T05:22
2021-11-29T10:25
происшествия
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Прокуратура, следственные органы и минздрав Приморья проводят проверку по факту смерти в больнице Владивостока восьмилетнего мальчика, о которой в соцсетях написала его сестра.В одном из местных Instagram-пабликов опубликовали сообщение девушки, которая рассказала, что ее брат умер в больнице. По ее словам, у ребенка заболел живот, скорая привезла его в краевую детскую клиническую больницу №1, оттуда ребенка отправили в инфекционную больницу. Сестра мальчика отмечает, что ребенка в тяжелом состоянии пришлось везти в больницу ей самой, там ему поставили только капельницу с физраствором. На следующий день мальчика вновь увезли на скорой в детскую клиническую больницу, где он скончался.По результатам проверки прокуратура даст оценку качеству, полноте и своевременности оказания медицинской помощи ребенку."По данному случаю проводится ведомственный контроль Минздрава региона, по итогу которого будут приняты организационные выводы. Также данный случай расследуют следственные органы", - сообщил РИА Новости представитель местного минздрава.
https://ria.ru/20211115/proverka-1759057053.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
05:22 29.11.2021 (обновлено: 10:25 29.11.2021)
Во Владивостоке выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице
Во Владивостоке выясняют обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика в больнице
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости.
Прокуратура, следственные органы и минздрав Приморья проводят проверку по факту смерти в больнице Владивостока
восьмилетнего мальчика, о которой в соцсетях написала его сестра.
В одном из местных Instagram-пабликов опубликовали сообщение девушки, которая рассказала, что ее брат умер в больнице. По ее словам, у ребенка заболел живот, скорая привезла его в краевую детскую клиническую больницу №1, оттуда ребенка отправили в инфекционную больницу. Сестра мальчика отмечает, что ребенка в тяжелом состоянии пришлось везти в больницу ей самой, там ему поставили только капельницу с физраствором. На следующий день мальчика вновь увезли на скорой в детскую клиническую больницу, где он скончался.
"Установлено, что в дневное время 13 ноября 2021 года в краевую детскую клиническую больницу №1 с острыми болями поступил восьмилетний мальчик. На следующий день несовершеннолетний скончался в учреждении здравоохранения. В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", - сообщает прокуратура Приморья.
По результатам проверки прокуратура даст оценку качеству, полноте и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.
"По данному случаю проводится ведомственный контроль Минздрава региона, по итогу которого будут приняты организационные выводы. Также данный случай расследуют следственные органы", - сообщил РИА Новости представитель местного минздрава.