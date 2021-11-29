https://ria.ru/20211129/vladivostok-1761197588.html

Во Владивостоке выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице

Во Владивостоке выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 29.11.2021

Во Владивостоке выясняют обстоятельства смерти ребенка в больнице

Прокуратура, следственные органы и минздрав Приморья проводят проверку по факту смерти в больнице Владивостока восьмилетнего мальчика, о которой в соцсетях... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T05:22

2021-11-29T05:22

2021-11-29T10:25

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Прокуратура, следственные органы и минздрав Приморья проводят проверку по факту смерти в больнице Владивостока восьмилетнего мальчика, о которой в соцсетях написала его сестра.В одном из местных Instagram-пабликов опубликовали сообщение девушки, которая рассказала, что ее брат умер в больнице. По ее словам, у ребенка заболел живот, скорая привезла его в краевую детскую клиническую больницу №1, оттуда ребенка отправили в инфекционную больницу. Сестра мальчика отмечает, что ребенка в тяжелом состоянии пришлось везти в больницу ей самой, там ему поставили только капельницу с физраствором. На следующий день мальчика вновь увезли на скорой в детскую клиническую больницу, где он скончался.По результатам проверки прокуратура даст оценку качеству, полноте и своевременности оказания медицинской помощи ребенку."По данному случаю проводится ведомственный контроль Минздрава региона, по итогу которого будут приняты организационные выводы. Также данный случай расследуют следственные органы", - сообщил РИА Новости представитель местного минздрава.

https://ria.ru/20211115/proverka-1759057053.html

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток