https://ria.ru/20211129/vino-1761260055.html

Виноградари и виноделы России создают саморегулируемую организацию

Виноградари и виноделы России создают саморегулируемую организацию - РИА Новости, 29.11.2021

Виноградари и виноделы России создают саморегулируемую организацию

В России объявили о создании федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов, передает корреспондент РИА Новости с учредительного... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:33

2021-11-29T13:33

2021-11-29T18:54

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В России объявили о создании федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов, передает корреспондент РИА Новости с учредительного собрания, которое проходит в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Участники рынка избрали правление новой ассоциации из десяти человек — постоянно действующий коллегиальный орган. Исполнительным секретарем (руководителем) стал журналист, председатель совета Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.Кроме Киселева, в него вошли замглавы Минсельхоза Оксана Лут, советник министра сельского хозяйства Александр Столяров, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Марина Афонина.Из представителей бизнеса — Борис Титов (его семья — основные владельцы группы "Абрау-Дюрсо"), управляющий акционер группы компаний "Ариант" Александр Кретов, гендиректор "Массандры" Алексей Пугачев, винодел Валерий Захарьин, гендиректор Дербентской винодельческой компании Эмиль Омаров и руководитель "Ставропольвиноградплодопрома" Алексей Лысенко.Согласно уставу, члены правления, как и исполнительный секретарь, избираются на два года. В июле 2021 года вступили в силу поправки в закон о виноградарстве и виноделии. В соответствии с ними значительная часть полномочий государства по регулированию рынка переходит ФСРО. В частности, организация сможет устанавливать дополнительные стандарты качества винной продукции и следить за их соблюдением.Помимо этого, в ее функции входит разработка и выдача сертификатов качества. Такие документы нужны для получения лицензий на производство вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

https://ria.ru/20211125/minselkhoz-1760681528.html

https://ria.ru/20211018/vino-1755031334.html

https://ria.ru/20210920/vino-1751041745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие, россия, экономика, вино, дмитрий киселев, новости - туризм