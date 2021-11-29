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Виноградари и виноделы России создают саморегулируемую организацию
Виноградари и виноделы России создают саморегулируемую организацию - РИА Новости, 29.11.2021
Виноградари и виноделы России создают саморегулируемую организацию
В России объявили о создании федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов, передает корреспондент РИА Новости с учредительного... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:33
2021-11-29T18:54
виноделие
россия
экономика
вино
дмитрий киселев
новости - туризм
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В России объявили о создании федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов, передает корреспондент РИА Новости с учредительного собрания, которое проходит в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Участники рынка избрали правление новой ассоциации из десяти человек — постоянно действующий коллегиальный орган. Исполнительным секретарем (руководителем) стал журналист, председатель совета Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.Кроме Киселева, в него вошли замглавы Минсельхоза Оксана Лут, советник министра сельского хозяйства Александр Столяров, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Марина Афонина.Из представителей бизнеса — Борис Титов (его семья — основные владельцы группы "Абрау-Дюрсо"), управляющий акционер группы компаний "Ариант" Александр Кретов, гендиректор "Массандры" Алексей Пугачев, винодел Валерий Захарьин, гендиректор Дербентской винодельческой компании Эмиль Омаров и руководитель "Ставропольвиноградплодопрома" Алексей Лысенко.Согласно уставу, члены правления, как и исполнительный секретарь, избираются на два года. В июле 2021 года вступили в силу поправки в закон о виноградарстве и виноделии. В соответствии с ними значительная часть полномочий государства по регулированию рынка переходит ФСРО. В частности, организация сможет устанавливать дополнительные стандарты качества винной продукции и следить за их соблюдением.Помимо этого, в ее функции входит разработка и выдача сертификатов качества. Такие документы нужны для получения лицензий на производство вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).
https://ria.ru/20211125/minselkhoz-1760681528.html
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виноделие, россия, экономика, вино, дмитрий киселев, новости - туризм
13:33 29.11.2021 (обновлено: 18:54 29.11.2021)
 
Виноградари и виноделы России создают саморегулируемую организацию

Виноградари и виноделы России создают федеральную саморегулируемую организацию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРучная уборка винограда в агрофирме "Южная" - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни "Кубань-Вино".
Ручная уборка винограда в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино. - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В России объявили о создании федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов, передает корреспондент РИА Новости с учредительного собрания, которое проходит в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Участники рынка избрали правление новой ассоциации из десяти человек — постоянно действующий коллегиальный орган. Исполнительным секретарем (руководителем) стал журналист, председатель совета Союза виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.
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Кроме Киселева, в него вошли замглавы Минсельхоза Оксана Лут, советник министра сельского хозяйства Александр Столяров, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Марина Афонина.
Из представителей бизнеса — Борис Титов (его семья — основные владельцы группы "Абрау-Дюрсо"), управляющий акционер группы компаний "Ариант" Александр Кретов, гендиректор "Массандры" Алексей Пугачев, винодел Валерий Захарьин, гендиректор Дербентской винодельческой компании Эмиль Омаров и руководитель "Ставропольвиноградплодопрома" Алексей Лысенко.

Согласно уставу, члены правления, как и исполнительный секретарь, избираются на два года.
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В июле 2021 года вступили в силу поправки в закон о виноградарстве и виноделии. В соответствии с ними значительная часть полномочий государства по регулированию рынка переходит ФСРО. В частности, организация сможет устанавливать дополнительные стандарты качества винной продукции и следить за их соблюдением.
Помимо этого, в ее функции входит разработка и выдача сертификатов качества. Такие документы нужны для получения лицензий на производство вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).
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