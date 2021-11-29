https://ria.ru/20211129/vetnam-1761243789.html
Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама
Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама - РИА Новости, 29.11.2021
Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама
Президент России Владимир Путин 30 ноября в Москве проведет переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, лидеры обсудят ВТС и экономику, сообщает... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:24
2021-11-29T12:24
2021-11-29T12:24
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 ноября в Москве проведет переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, лидеры обсудят ВТС и экономику, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцатого ноября в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком. Планируется обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты, а также обменяться мнениями по региональной повестке дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211014/vetnam-1754564129.html
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в мире, вьетнам, москва, владимир путин, нгуен суан фук, россия
Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама
Путин 30 ноября в Москве обсудит с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком ВТС и экономику