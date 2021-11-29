14:23 29.11.2021 (обновлено: 14:33 29.11.2021)
Москвичей предупредили о штормовом ветре
Синоптик "Фобос" Тишковец: штормовой ветер обрушится на Москву во вторник
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер силой до 23 метров в секунду обрушится на Москву во вторник, возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, первыми сильный ветер, в порывах до 17-22 метров в секунду, встретят уже ближайшей ночью жители Черноземья (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области); утром шторм достигнет Поволжья (Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская области, Мордовия, Татарстан, Марий Эл), а днем сложный ветровой режим – порывы до 19-24 метров в секунду прогнозируется уже и в Центральной России (Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская области).
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"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном "Бенедикт", в Центральной России 30 ноября прогнозируется штормовой ветер. В Москве и Подмосковье ветрено станет во второй половине дня, и наиболее сильно станет задувать в период с 12 до 21 часа, когда скорость мгновенного ветра будет достигать 18-23 метров в секунду", - сообщил Тишковец.
По его словам, такой силы ветер по шкале Бофорта классифицируется как "очень крепкий" и даже "шторм". "Что создает нагрузку примерно 30-40 килограммов на 1 квадратный метр поверхности. Возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций", - сказал Тишковец.