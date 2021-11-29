Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/vertolet-1761215062.html
Источник: 15 новейших Ка-52М поступят на вооружение в следующем году
Источник: 15 новейших Ка-52М поступят на вооружение в следующем году - РИА Новости, 29.11.2021
Источник: 15 новейших Ка-52М поступят на вооружение в следующем году
Первые 15 новейших боевых вертолетов Ка-52М поступят на вооружение российской армии в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:21
2021-11-29T10:26
технологии
безопасность
ка-52 "аллигатор"
вертолеты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759093324_0:284:2914:1923_1920x0_80_0_0_a207336e033ddd897e9a7e8496799df3.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Первые 15 новейших боевых вертолетов Ка-52М поступят на вооружение российской армии в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Контракт между холдингом "Вертолеты России" и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке "Армия-2021"."Первые поставки начнутся в 2022 году. Этапность – по 15 в год, то есть 15 машин в 2022 году и 15 машин в 2023 году", - сказал собеседник агентства.Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (дальность поражения 4-6 километров), "Вихрь" (8 км), "Вихрь-М" (10 км).
https://ria.ru/20210830/vertolet-1747857956.html
https://ria.ru/20210812/vertolety-1745505747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759093324_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_91206559965198e579b22037b5622bfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, безопасность, ка-52 "аллигатор", вертолеты россии
10:21 29.11.2021 (обновлено: 10:26 29.11.2021)
 
Источник: 15 новейших Ка-52М поступят на вооружение в следующем году

Источник: первые 15 новейших вертолетов Ка-52М поступят в российскую армию в 2022 году

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкРазведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор", представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
Разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 Аллигатор, представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Первые 15 новейших боевых вертолетов Ка-52М поступят на вооружение российской армии в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Контракт между холдингом "Вертолеты России" и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке "Армия-2021".
"Первые поставки начнутся в 2022 году. Этапность – по 15 в год, то есть 15 машин в 2022 году и 15 машин в 2023 году", - сказал собеседник агентства.
Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 16:33
"Российская изюминка": японцев привел в восторг вертолет Ка-52М
Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.
Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (дальность поражения 4-6 километров), "Вихрь" (8 км), "Вихрь-М" (10 км).
Вертолеты Ка-52 Аллигатор во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 16:45
Афганистан заявил о готовности купить у России боевые вертолеты
 
ТехнологииБезопасностьКа-52 "Аллигатор"Вертолеты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Врач рассказал, как не поскользнуться в гололед
03:33В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца
03:30Эксперт дал пять советов по защите личных данных
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
Лента новостейМолния
Врач рассказал, как не поскользнуться в гололедВ Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенцаЭксперт дал пять советов по защите личных данныхГинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже