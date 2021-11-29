https://ria.ru/20211129/vertolet-1761215062.html

Источник: 15 новейших Ка-52М поступят на вооружение в следующем году

Источник: 15 новейших Ка-52М поступят на вооружение в следующем году - РИА Новости, 29.11.2021

Источник: 15 новейших Ка-52М поступят на вооружение в следующем году

Первые 15 новейших боевых вертолетов Ка-52М поступят на вооружение российской армии в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:21

2021-11-29T10:21

2021-11-29T10:26

технологии

безопасность

ка-52 "аллигатор"

вертолеты россии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Первые 15 новейших боевых вертолетов Ка-52М поступят на вооружение российской армии в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Контракт между холдингом "Вертолеты России" и Минобороны на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке "Армия-2021"."Первые поставки начнутся в 2022 году. Этапность – по 15 в год, то есть 15 машин в 2022 году и 15 машин в 2023 году", - сказал собеседник агентства.Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (дальность поражения 4-6 километров), "Вихрь" (8 км), "Вихрь-М" (10 км).

https://ria.ru/20210830/vertolet-1747857956.html

https://ria.ru/20210812/vertolety-1745505747.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, безопасность, ка-52 "аллигатор", вертолеты россии