https://ria.ru/20211129/venera-1761279517.html

Рогозин призвал запустить станцию к Венере до 2030 года

Рогозин призвал запустить станцию к Венере до 2030 года - РИА Новости, 29.11.2021

Рогозин призвал запустить станцию к Венере до 2030 года

Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 года, иначе "вывалится" из тройки великих космических держав, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:53

2021-11-29T14:53

2021-11-29T15:49

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 года, иначе "вывалится" из тройки великих космических держав, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.По словам Рогозина, "Роскосмос" обсуждает с НАСА совместную реализацию этого проекта, но в США для его запуска потребуются еще политические согласования. Кроме того, на сроки может повлиять масса факторов, будь то отсутствие электроники или неудача на испытаниях, пояснил гендиректор госкорпорации.В крайнем случае, по его словам, полет автоматической станции на Венеру может быть реализован в партнёрстве не с США, а с другой страной.Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д", состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.Ранее о своих планах исследования Венеры во второй половине десятилетия заявили в США. Они планируют отправить к Венере автоматические станции: Davinchi+ для изучения плотной атмосферы планеты и определения существования океана на ее поверхности и Veritas для составления геологической карты планеты.Также отправить научный аппарат к Венере планирует Индия - в 2024 году, на орбитальной станции "Шукраян" будет установлен российско-французский прибор VIRAL для исследования атмосферы планеты. Кроме того, орбитальный аппарат EnVision для изучения Венеры намечает запустить Европа.В прессе Венеру раньше называли "советской планетой", поскольку в общей сложности СССР осуществил на нее 10 успешных посадок. В современной российской истории это будет первая национальная миссия к Венере, хотя отечественные приборы стояли на зарубежных аппаратах, изучавших планету.

https://ria.ru/20211129/orlenok-1761279937.html

https://ria.ru/20211129/sputnik-1761226209.html

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космос - риа наука, россия, сша, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, венера, космос