https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761353767.html

Байден назвал лучшую защиту от нового штамма коронавируса

Байден назвал лучшую защиту от нового штамма коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

Байден назвал лучшую защиту от нового штамма коронавируса

Президент США Джо Байден призвал вакцинироваться и ревакцинироваться для максимальной защиты от коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма, об этом он... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T21:31

2021-11-29T21:31

2021-11-29T21:31

распространение коронавируса

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коронавирусы

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал вакцинироваться и ревакцинироваться для максимальной защиты от коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации в понедельник."Лучшая защита от нового штамма или любого другого штамма - полностью привиться и сделать ревакцинацию", - сказал Байден, призвав американцев "как можно скорее сделать ревакцинацию, вакцинироваться и вакцинировать детей".По его словам, власти США пока не считают, что вакцины неэффективны против омикрон-штамма, но, если это так, то максимально быстро разработают и введут в пользование новые. "Докор Фаучи считает, что существующие вакцины дают какую-то защиту от штамма и ревакцинация усиливает эту защиту", - сказал президент США, сославшись на главного специалиста по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи.Байден подчеркнул, что если дополнительные меры, в том числе новые вакцины, будут необходимы, власти будут гарантировать доступность новых вакцин и препаратов против нового штамма коронавируса. Ранее компания Pfizer, Moderna и J&J объявили, что проверяют эффективность существующих вакцин и работают над новой вакцины против нового штамма COVID-19.

https://ria.ru/20211129/mery-1761343799.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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