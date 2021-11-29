https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761353767.html
Байден назвал лучшую защиту от нового штамма коронавируса
Байден назвал лучшую защиту от нового штамма коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021
Байден назвал лучшую защиту от нового штамма коронавируса
Президент США Джо Байден призвал вакцинироваться и ревакцинироваться для максимальной защиты от коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма, об этом он... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:31
2021-11-29T21:31
2021-11-29T21:31
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вакцинация
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здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал вакцинироваться и ревакцинироваться для максимальной защиты от коронавируса на фоне распространения омикрон-штамма, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации в понедельник."Лучшая защита от нового штамма или любого другого штамма - полностью привиться и сделать ревакцинацию", - сказал Байден, призвав американцев "как можно скорее сделать ревакцинацию, вакцинироваться и вакцинировать детей".По его словам, власти США пока не считают, что вакцины неэффективны против омикрон-штамма, но, если это так, то максимально быстро разработают и введут в пользование новые. "Докор Фаучи считает, что существующие вакцины дают какую-то защиту от штамма и ревакцинация усиливает эту защиту", - сказал президент США, сославшись на главного специалиста по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи.Байден подчеркнул, что если дополнительные меры, в том числе новые вакцины, будут необходимы, власти будут гарантировать доступность новых вакцин и препаратов против нового штамма коронавируса. Ранее компания Pfizer, Moderna и J&J объявили, что проверяют эффективность существующих вакцин и работают над новой вакцины против нового штамма COVID-19.
https://ria.ru/20211129/mery-1761343799.html
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в мире, вакцинация, сша, джо байден, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
Байден назвал лучшую защиту от нового штамма коронавируса
Президент США Байден призвал вакцинироваться и ревакцинироваться на фоне омикрон-штамма