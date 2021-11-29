https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761261303.html
Регионы постоянно сообщают о темпах вакцинации от COVID-19, заявил Песков
Регионы постоянно сообщают о темпах вакцинации от COVID-19, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2021
Регионы постоянно сообщают о темпах вакцинации от COVID-19, заявил Песков
Регионы постоянно информируют федеральный центр о темпах вакцинации своих жителей от коронавируса, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:37
2021-11-29T13:37
2021-11-29T13:37
распространение коронавируса
общество
вакцинация
дмитрий песков
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Регионы постоянно информируют федеральный центр о темпах вакцинации своих жителей от коронавируса, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Естественно, постоянно идет информация о регионах о темпах вакцинации", - сказал Песков.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - " ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины " Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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Регионы постоянно сообщают о темпах вакцинации от COVID-19, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: регионы информируют о темпах вакцинации от COVID-19