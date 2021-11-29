https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761329496.html

В Британии высказались об эффективности вакцин против омикрон-штамма

В Британии высказались об эффективности вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

В Британии высказались об эффективности вакцин против омикрон-штамма

Мутации нового штамма коронавируса "омикрон" вызывают беспокойство об эффективности вакцин, заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:43

2021-11-29T18:43

2021-11-29T18:47

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ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости. Мутации нового штамма коронавируса "омикрон" вызывают беспокойство об эффективности вакцин, заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там."То, что мы можем сказать, из того, в чем мы на сегодня уверены, это то, что "омикрон" имеет много мутаций, о некоторых из которых мы уже что-то знаем, а некоторые – новые. Но число мутаций уже вызывает у нас беспокойство по поводу возможного влияния на эффективность вакцин", - сказал он на пресс-конференции."Если эффективность вакцины снизится, что в какой-то степени представляется вполне вероятным, то в наибольшей степени это, вероятно, повлияет на предотвращение инфекций, и, надеюсь, в меньшей степени - на предотвращение серьезных последствий", - добавил Ван-Там. По его словам, этот вопрос ученым предстоит изучить в течение следующих нескольких недель.При этом глава Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Джун Рейн заявила, что пока нет никаких данных о том, что имеющиеся вакцины не действуют против штамма "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211129/omikron-1761304799.html

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в мире, юар, великобритания, воз, коронавирус covid-19