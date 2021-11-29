Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761329496.html
В Британии высказались об эффективности вакцин против омикрон-штамма
В Британии высказались об эффективности вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
В Британии высказались об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Мутации нового штамма коронавируса "омикрон" вызывают беспокойство об эффективности вакцин, заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:43
2021-11-29T18:47
в мире
юар
великобритания
воз
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743633588_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d1935777a9d4d59d1a93a8e60429dff.jpg
ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости. Мутации нового штамма коронавируса "омикрон" вызывают беспокойство об эффективности вакцин, заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там."То, что мы можем сказать, из того, в чем мы на сегодня уверены, это то, что "омикрон" имеет много мутаций, о некоторых из которых мы уже что-то знаем, а некоторые – новые. Но число мутаций уже вызывает у нас беспокойство по поводу возможного влияния на эффективность вакцин", - сказал он на пресс-конференции."Если эффективность вакцины снизится, что в какой-то степени представляется вполне вероятным, то в наибольшей степени это, вероятно, повлияет на предотвращение инфекций, и, надеюсь, в меньшей степени - на предотвращение серьезных последствий", - добавил Ван-Там. По его словам, этот вопрос ученым предстоит изучить в течение следующих нескольких недель.При этом глава Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Джун Рейн заявила, что пока нет никаких данных о том, что имеющиеся вакцины не действуют против штамма "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.
https://ria.ru/20211129/omikron-1761304799.html
https://ria.ru/20211129/omikron-1761218074.html
юар
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743633588_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_c5c493339a8aae4185ce23abb3ddadab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, юар, великобритания, воз, коронавирус covid-19
18:43 29.11.2021 (обновлено: 18:47 29.11.2021)
 
В Британии высказались об эффективности вакцин против омикрон-штамма

В Британии заявили, что мутации "омикрона" вызывают беспокойство об эффективности вакцин

© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство вакцины
Производство вакцины - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости. Мутации нового штамма коронавируса "омикрон" вызывают беспокойство об эффективности вакцин, заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.
"То, что мы можем сказать, из того, в чем мы на сегодня уверены, это то, что "омикрон" имеет много мутаций, о некоторых из которых мы уже что-то знаем, а некоторые – новые. Но число мутаций уже вызывает у нас беспокойство по поводу возможного влияния на эффективность вакцин", - сказал он на пресс-конференции.
Сотрудница бактериологической мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 16:48Распространение коронавируса
Глава Moderna назвал сроки для создания вакцины от омикрон-штамма
"Если эффективность вакцины снизится, что в какой-то степени представляется вполне вероятным, то в наибольшей степени это, вероятно, повлияет на предотвращение инфекций, и, надеюсь, в меньшей степени - на предотвращение серьезных последствий", - добавил Ван-Там. По его словам, этот вопрос ученым предстоит изучить в течение следующих нескольких недель.
При этом глава Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Джун Рейн заявила, что пока нет никаких данных о том, что имеющиеся вакцины не действуют против штамма "омикрон".
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Позже ВОЗ сообщила, что общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способно выявлять новый штамм.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 10:39Распространение коронавируса
ВОЗ заявила об отсутствии смертей из-за омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаВ миреЮАРВеликобританияВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца
03:30Эксперт дал пять советов по защите личных данных
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
Лента новостейМолния
В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенцаЭксперт дал пять советов по защите личных данныхГинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины