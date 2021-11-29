https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761221947.html
Sinovac заявила о готовности создать вакцину от омикрон-штамма
Sinovac заявила о готовности создать вакцину от омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
Sinovac заявила о готовности создать вакцину от омикрон-штамма
Китайская фармацевтическая компания Sinovac работает над изучением нового штамма COVID-19 "омикрон" и готова приступить к созданию вакцины "в случае... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:57
2021-11-29T10:57
2021-11-29T10:57
распространение коронавируса
китай
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739070874_0:22:3071:1749_1920x0_80_0_0_4575ab68fd23183de2b88e9ebf456793.jpg
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Китайская фармацевтическая компания Sinovac работает над изучением нового штамма COVID-19 "омикрон" и готова приступить к созданию вакцины "в случае необходимости", пишет издание "Пэнпай" со ссылкой на компанию.Как отмечает издание, Sinovac уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в настоящее время активно собирает информацию о штамме и его образцы, чтобы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма"."У компании есть отработанная технология производства вакцин и большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос", - заявили в Sinovac.Sinovac ранее также работала над разработкой вакцины от штаммов "гамма" и "дельта".Как сообщила в понедельник ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
https://ria.ru/20211129/omikron-1761219652.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739070874_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_c0fcdc81a6a71da8d8fc425f1b2373e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Sinovac заявила о готовности создать вакцину от омикрон-штамма
Sinovac заявила, что готова при необходимости создать вакцину от омикрон-штамма
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Китайская фармацевтическая компания Sinovac работает над изучением нового штамма COVID-19 "омикрон" и готова приступить к созданию вакцины "в случае необходимости", пишет издание "Пэнпай" со ссылкой на компанию.
Как отмечает издание, Sinovac уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в настоящее время активно собирает информацию о штамме и его образцы, чтобы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма".
"У компании есть отработанная технология производства вакцин и большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос", - заявили в Sinovac.
Sinovac ранее также работала над разработкой вакцины от штаммов "гамма" и "дельта".
Как сообщила в понедельник ВОЗ
, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.