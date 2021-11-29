https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761221947.html

Sinovac заявила о готовности создать вакцину от омикрон-штамма

Sinovac заявила о готовности создать вакцину от омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

Sinovac заявила о готовности создать вакцину от омикрон-штамма

Китайская фармацевтическая компания Sinovac работает над изучением нового штамма COVID-19 "омикрон" и готова приступить к созданию вакцины "в случае... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:57

2021-11-29T10:57

2021-11-29T10:57

распространение коронавируса

китай

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739070874_0:22:3071:1749_1920x0_80_0_0_4575ab68fd23183de2b88e9ebf456793.jpg

ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Китайская фармацевтическая компания Sinovac работает над изучением нового штамма COVID-19 "омикрон" и готова приступить к созданию вакцины "в случае необходимости", пишет издание "Пэнпай" со ссылкой на компанию.Как отмечает издание, Sinovac уделяет повышенное внимание штамму "омикрон" и в настоящее время активно собирает информацию о штамме и его образцы, чтобы "как можно скорее определить необходимость создания вакцины против данного штамма"."У компании есть отработанная технология производства вакцин и большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос", - заявили в Sinovac.Sinovac ранее также работала над разработкой вакцины от штаммов "гамма" и "дельта".Как сообщила в понедельник ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. По ее данным, ни одного случая смерти от штамма "омикрон" не выявлено на сегодняшний день. В ВОЗ добавили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.

https://ria.ru/20211129/omikron-1761219652.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса