https://ria.ru/20211129/vakansii-1761195390.html

Вакансии HeadHunter станут доступны на портале "Работа в России"

Вакансии HeadHunter станут доступны на портале "Работа в России" - РИА Новости, 29.11.2021

Вакансии HeadHunter станут доступны на портале "Работа в России"

Роструд и HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого вакансии, предоставленные на частной платформе, можно будет разместить на едином... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T03:15

2021-11-29T03:15

2021-11-29T03:15

общество

технологии

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

headhunter

михаил иванков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148147/33/1481473358_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9fd148cfe52bc44709173448ddbfd144.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роструд и HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого вакансии, предоставленные на частной платформе, можно будет разместить на едином цифровом портале "Работа в России", сообщили в пресс-службах ведомства и компании.Как отметил Иванков, сотрудничество позволит не только увеличить число предложений трудоустройства на "Работе в России", но и повысить качество трудоустройства центрами занятости населения. Жуков отметил, что соглашение между Рострудом и HeadHunter позволяет компаниям-работодателям, размещающих вакансии на hh.ru, продолжать работу по найму персонала в комфортных правовых условиях.С 1 января 2022 года большинство работодателей обязаны размещать на Едином цифровом портале "Работа в России" информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях.Интеграция крупнейшей частной и государственной платформы дает возможность компаниям-работодателям не только соблюсти законодательство, но и расширить доступность информации о предложениях работы. Передача сведений о вакансиях от работодателей-клиентов HeadHunter будет осуществляться с их согласия, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211122/zarplaty-1760094460.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, федеральная служба по труду и занятости (роструд), headhunter, михаил иванков