Вакансии HeadHunter станут доступны на портале "Работа в России"
Вакансии HeadHunter станут доступны на едином цифровом портале "Работа в России"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роструд и HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого вакансии, предоставленные на частной платформе, можно будет разместить на едином цифровом портале "Работа в России", сообщили в пресс-службах ведомства и компании.
"Руководитель Роструда Михаил Иванков и генеральный директор ООО "Хэдхантер" Михаил Жуков подписали соглашение о взаимодействии и обмене информацией. Документ предусматривает размещение в Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" информации о вакансиях, предоставляемой HeadHunter", - говорится в сообщении.
Как отметил Иванков, сотрудничество позволит не только увеличить число предложений трудоустройства на "Работе в России", но и повысить качество трудоустройства центрами занятости населения. Жуков отметил, что соглашение между Рострудом и HeadHunter позволяет компаниям-работодателям, размещающих вакансии на hh.ru, продолжать работу по найму персонала в комфортных правовых условиях.
С 1 января 2022 года большинство работодателей обязаны размещать на Едином цифровом портале "Работа в России" информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях.
Интеграция крупнейшей частной и государственной платформы дает возможность компаниям-работодателям не только соблюсти законодательство, но и расширить доступность информации о предложениях работы. Передача сведений о вакансиях от работодателей-клиентов HeadHunter будет осуществляться с их согласия, добавляется в сообщении.
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