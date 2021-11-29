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Иркутская область
https://ria.ru/20211129/ust-ilimsk-1761300068.html
Посадочная площадка в Усть-Илимске может получить статус аэродрома
Посадочная площадка в Усть-Илимске может получить статус аэродрома - РИА Новости, 29.11.2021
Посадочная площадка в Усть-Илимске может получить статус аэродрома
Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на губернатора Игоря... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:34
2021-11-29T16:34
экономика
ираэро
иркутск
братск
красноярский край
илим
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.Работу по доведению посадочной площадки в городе Усть-Илимске Иркутской области до сертификационных требований аэродрома класса "Г" ведут правительство Приангарья, Федеральное агентство воздушного транспорта и АО "Группа "Илим"."Росавиация готова предоставить средства для приобретения аэронавигационного оборудования, необходимого для работы аэродрома Усть-Илимска. Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году", - отметил Игорь Кобзев.Он добавил, что уже сейчас в Усть-Илимске начали обслуживать самолеты Ан-24 и Ан-26. Росавиация подписала технический акт о допуске посадочной площадки "Усть-Илимск" к полетам данных воздушных судов. 18 ноября "Авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять коммерческие рейсы на самолетах Ан-26. В настоящее время ведутся переговоры с авиакомпаниями об организации полетов из Усть-Илимска в Братск, Иркутск, Красноярский край.Кроме этого, Игорь Кобзев рассказал, что решается вопрос выделения федерального финансирования на модернизацию аэропорта Бодайбо с 2022 года. Там планируется удлинить взлетно-посадочную полосу, заасфальтировать ее, построить новый терминал и обновить инфраструктуру. Инвестор подготовил проектную документацию, в ближайшее время она будет направлена на государственную экспертизу. Аэропорт Бодайбо включен в федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" национального проекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".Что касается аэропортов Усть-Кута и Киренска, то правительство Иркутской области взаимодействует с собственниками и конкурсным управляющим аэропортов по вопросам продажи этих предприятий.
https://ria.ru/20211129/aeroport-1761272639.html
https://ria.ru/20211015/aeroport-1754725924.html
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экономика, ираэро, иркутск, братск, красноярский край, илим, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), игорь кобзев
16:34 29.11.2021
 
Посадочная площадка в Усть-Илимске может получить статус аэродрома

Посадочная площадка в Усть-Илимске может в 2022 году получить статус аэродрома

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШасси самолета
Шасси самолета - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ИРКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.
Работу по доведению посадочной площадки в городе Усть-Илимске Иркутской области до сертификационных требований аэродрома класса "Г" ведут правительство Приангарья, Федеральное агентство воздушного транспорта и АО "Группа "Илим".
"Росавиация готова предоставить средства для приобретения аэронавигационного оборудования, необходимого для работы аэродрома Усть-Илимска. Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году", - отметил Игорь Кобзев.
Он добавил, что уже сейчас в Усть-Илимске начали обслуживать самолеты Ан-24 и Ан-26. Росавиация подписала технический акт о допуске посадочной площадки "Усть-Илимск" к полетам данных воздушных судов. 18 ноября "Авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять коммерческие рейсы на самолетах Ан-26. В настоящее время ведутся переговоры с авиакомпаниями об организации полетов из Усть-Илимска в Братск, Иркутск, Красноярский край.
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14:21Иркутская область
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Кроме этого, Игорь Кобзев рассказал, что решается вопрос выделения федерального финансирования на модернизацию аэропорта Бодайбо с 2022 года. Там планируется удлинить взлетно-посадочную полосу, заасфальтировать ее, построить новый терминал и обновить инфраструктуру. Инвестор подготовил проектную документацию, в ближайшее время она будет направлена на государственную экспертизу. Аэропорт Бодайбо включен в федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" национального проекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".
Что касается аэропортов Усть-Кута и Киренска, то правительство Иркутской области взаимодействует с собственниками и конкурсным управляющим аэропортов по вопросам продажи этих предприятий.

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