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Число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек
Число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек - РИА Новости, 29.11.2021
Число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек
Число раненных при урагане в Стамбуле возросло 38, сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:29
2021-11-29T19:29
2021-11-29T19:29
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Число раненных при урагане в Стамбуле возросло 38, сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.Городские власти сообщили о четырех погибших и 19 раненных обломками крыш, разрушенных из-за сильного ветра."В результате стихийного бедствия ранены 38 человек, еще 4 погибли", - говорится в заявлении Коджи.Ранее в управлении береговой охраны Турции сообщили РИА Новости о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.
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в мире, стамбул, измир, турция, turkish airlines
Число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек
Минздрав Турции заявил, что число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек