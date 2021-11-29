https://ria.ru/20211129/uragan-1761337526.html

Число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек

Число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек - РИА Новости, 29.11.2021

Число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек

Число раненных при урагане в Стамбуле возросло 38, сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:29

2021-11-29T19:29

2021-11-29T19:29

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Число раненных при урагане в Стамбуле возросло 38, сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.Городские власти сообщили о четырех погибших и 19 раненных обломками крыш, разрушенных из-за сильного ветра."В результате стихийного бедствия ранены 38 человек, еще 4 погибли", - говорится в заявлении Коджи.Ранее в управлении береговой охраны Турции сообщили РИА Новости о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.

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измир

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в мире, стамбул, измир, турция, turkish airlines