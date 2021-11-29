https://ria.ru/20211129/ukraina-1761348886.html
СБУ расследует попытки захвата власти на Украине
СБУ расследует попытки захвата власти на Украине - РИА Новости, 29.11.2021
СБУ расследует попытки захвата власти на Украине
СБУ возбудила уголовное дело о подготовке украинскими и российскими гражданами захвата власти на Украине, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:55
2021-11-29T20:55
2021-11-29T21:16
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КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. СБУ возбудила уголовное дело о подготовке украинскими и российскими гражданами захвата власти на Украине, сообщила пресс-служба ведомства."Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти", — отмечается на сайте СБУ.Ведомство будет информировать о том, как продвигается расследование.Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о запланированном на 1 декабря госперевороте. По словам главы государства, к перевороту причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Тогда же Зеленский заявил, что в этом участвуют россияне и украинцы.
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в мире, украина, служба безопасности украины, россия, ринат ахметов, владимир зеленский
20:55 29.11.2021 (обновлено: 21:16 29.11.2021)
СБУ расследует попытки захвата власти на Украине
СБУ расследует уголовное дело о подготовке действий по захвату власти на Украине