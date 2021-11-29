https://ria.ru/20211129/ukraina-1761325481.html
"Убить Украину": в Раде назвали сроки уничтожения страны
В Раде заявили об уничтожении Украины в ближайшие десять лет - РИА Новости, 29.11.2021
"Убить Украину": в Раде назвали сроки уничтожения страны
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил Украину об угрозе исчезновения из-за катастрофических темпов сокращения численности населения. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:21
2021-11-29T18:21
2021-11-29T19:35
в мире
украина
верховная рада украины
вадим рабинович
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил Украину об угрозе исчезновения из-за катастрофических темпов сокращения численности населения. Он упомянул недавно опубликованные данные ООН о демографической обстановке в стране, согласно которым около 30 процентов украинцев не доживают до 65 лет."Ужас в том, что более половины этих людей можно было бы спасти и предотвратить смерти, но право на лечение на Украине уничтожили. Население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие десять лет", — заявил Рабинович на заседании согласительного совета парламента.Он указал, что около трех миллионов граждан работают за рубежом и в ближайшее время число мигрантов будет только расти."Только за первое полугодие 2021 года численность населения Украины сократилась на 205 тысяч человек. Если такие темпы будут сохраняться, за десять лет Украины вообще не станет", — продолжил парламентарий.Рабинович добавил, что в этом году уровень рождаемости достиг исторического минимума.В ООН говорили, что уже к 2050 году число украинцев может уменьшиться до 35 миллионов. Среди причин авторы доклада называли низкую рождаемость, высокую смертность и рост миграции. Чтобы остановить вымирание страны, Киев должен создать стабильные политическую и финансовую системы и тем самым обеспечить социальную защиту людей, считают во всемирной организации. Последняя официальная перепись на Украине прошла в 2001 году. По ее итогам общая численность населения составила 48,2 миллиона человек. По одним оценкам, на начало сентября этого года в стране проживали 41,3 миллиона, по другим — 33-37 миллионов.
https://ria.ru/20211113/smert-1758868249.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вадим рабинович
18:21 29.11.2021 (обновлено: 19:35 29.11.2021)
В Раде заявили об уничтожении Украины в ближайшие десять лет
Депутат Рады Рабинович предупредил об уничтожении Украины в течение десяти лет
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович
предупредил Украину
об угрозе исчезновения из-за катастрофических темпов сокращения численности населения.
Он упомянул недавно опубликованные данные ООН о демографической обстановке в стране, согласно которым около 30 процентов украинцев не доживают до 65 лет.
"Ужас в том, что более половины этих людей можно было бы спасти и предотвратить смерти, но право на лечение на Украине уничтожили. Население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие десять лет", — заявил Рабинович на заседании
согласительного совета парламента.
Он указал, что около трех миллионов граждан работают за рубежом и в ближайшее время число мигрантов будет только расти.
"Только за первое полугодие 2021 года численность населения Украины сократилась на 205 тысяч человек. Если такие темпы будут сохраняться, за десять лет Украины вообще не станет", — продолжил парламентарий.
Рабинович добавил, что в этом году уровень рождаемости достиг исторического минимума.
"Каких реформ вам еще не хватает, чтобы убить Украину?" — спросил депутат.
В ООН
говорили, что уже к 2050 году число украинцев может уменьшиться до 35 миллионов. Среди причин авторы доклада называли низкую рождаемость, высокую смертность и рост миграции. Чтобы остановить вымирание страны, Киев
должен создать стабильные политическую и финансовую системы и тем самым обеспечить социальную защиту людей, считают во всемирной организации.
Последняя официальная перепись на Украине прошла в 2001 году. По ее итогам общая численность населения составила 48,2 миллиона человек. По одним оценкам, на начало сентября этого года в стране проживали 41,3 миллиона, по другим — 33-37 миллионов.