Допуск на Украину иностранных войск нарушает "Минск — 2", заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что допуск к учениям на Украине иностранных войск нарушает "Минск — 2"
ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Зарегистрированный в Верховной раде Украины законопроект о допуске иностранных войск в страну в 2022 году для участия в международных учениях нарушает минские соглашения, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.
"Президент Зеленский сегодня внес в Раду законопроект "об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях", чем напрямую нарушил статью 10 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, которая требует "Вывода всех вооруженных иностранных формирований", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Представитель республики обратил внимание на то, что минские соглашения требуют "не ввода, а вывода всех иностранных формирований".
"Это значит, что никаких иностранных войск и наемников на территории Украины быть не может. Хоть для учений, хоть для парадов - это норма, которую Украина подписала в 2015-м, а в 2019-м в Париже Зеленский ее подтвердил, заверив лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция - ред.) и весь мир в своей "приверженности их (минских соглашений) полному выполнению". А войска стран-гарантов тоже собираются минские соглашения нарушать, выполнение которых они гарантировали?" - написал представитель ЛНР.
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
Текста законопроекта на сайте Рады еще нет.
В конце января 2020 года парламент Украины принял закон, разрешающий допуск иностранных войск на территорию страны для участия в учениях в 2021 году. Позднее его подписал президент Зеленский. Согласно закону, всего на территории Украины в 2021 году планировали провести восемь многонациональных учений и привлечь к участию в них около 21 тысячи украинских военных и около 11 тысяч иностранных. В частности, речь шла о многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча – 2021", украино-британских учений Warrior Watcher-2021 и других. Большинство этих учений уже прошли.
4 марта 2020, 22:22Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений