https://ria.ru/20211129/ukraina-1761251078.html

Украина грозится разгромить Россию, но сама в себя не верит

На Украине пригрозили ракетными ударами по российским АЭС - РИА Новости, 29.11.2021

Украина грозится разгромить Россию, но сама в себя не верит

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в эфире Пятого канала, как Киев должен реагировать на "российскую агрессию". РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:54

2021-11-29T12:54

2021-11-29T13:19

украина

киев

сша

дмитрий песков

владимир огрызко

нато

россия

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597724190_0:225:2901:1857_1920x0_80_0_0_17a8a874212e78730676db2f4b185454.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в эфире Пятого канала, как Киев должен реагировать на "российскую агрессию".По его словам, Москва якобы постоянно угрожает ударами по инфраструктуре. Украине же, в свою очередь, надо использовать те же методы, учитывая тот факт, что ее ракеты не смогут долететь до российской столицы, считает бывший министр."Есть возможность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации", — заявил Огрызко, отметив, что это может коснуться даже атомных электростанций.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович говорил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Москвой. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Он также обещал устроить соседнему государству "страшную мясорубку" и утверждал, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.

https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761228313.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/ukraina-1761022631.html

украина

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, сша, дмитрий песков, владимир огрызко, нато, россия, алексей арестович