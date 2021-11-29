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https://ria.ru/20211129/ukraina-1761251078.html
Украина грозится разгромить Россию, но сама в себя не верит
На Украине пригрозили ракетными ударами по российским АЭС - РИА Новости, 29.11.2021
Украина грозится разгромить Россию, но сама в себя не верит
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в эфире Пятого канала, как Киев должен реагировать на "российскую агрессию". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:54
2021-11-29T13:19
украина
киев
сша
дмитрий песков
владимир огрызко
нато
россия
алексей арестович
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в эфире Пятого канала, как Киев должен реагировать на "российскую агрессию".По его словам, Москва якобы постоянно угрожает ударами по инфраструктуре. Украине же, в свою очередь, надо использовать те же методы, учитывая тот факт, что ее ракеты не смогут долететь до российской столицы, считает бывший министр."Есть возможность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации", — заявил Огрызко, отметив, что это может коснуться даже атомных электростанций.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович говорил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Москвой. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Он также обещал устроить соседнему государству "страшную мясорубку" и утверждал, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.
https://ria.ru/20211129/lukashenko-1761228313.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211127/ukraina-1761022631.html
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украина, киев, сша, дмитрий песков, владимир огрызко, нато, россия, алексей арестович
12:54 29.11.2021 (обновлено: 13:19 29.11.2021)
 
На Украине пригрозили ракетными ударами по российским АЭС

Экс-глава МИД Украины Огрызко пригрозил ракетными ударами по российской инфраструктуре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в эфире Пятого канала, как Киев должен реагировать на "российскую агрессию".
По его словам, Москва якобы постоянно угрожает ударами по инфраструктуре. Украине же, в свою очередь, надо использовать те же методы, учитывая тот факт, что ее ракеты не смогут долететь до российской столицы, считает бывший министр.
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"Есть возможность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации", — заявил Огрызко, отметив, что это может коснуться даже атомных электростанций.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович говорил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Москвой. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Он также обещал устроить соседнему государству "страшную мясорубку" и утверждал, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.
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