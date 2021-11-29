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В Челябинске 13-летняя девочка жестоко убила котенка
В Челябинске 13-летняя девочка жестоко убила котенка - РИА Новости, 29.11.2021
В Челябинске 13-летняя девочка жестоко убила котенка
Полиция в Челябинске установила причастность несовершеннолетней девочки к убийству котенка в подъезде жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:52
2021-11-29T14:52
2021-11-29T14:52
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Полиция в Челябинске установила причастность несовершеннолетней девочки к убийству котенка в подъезде жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону "Академ-Сити" Челябинска, опубликовали информацию о том, что неизвестный "разорвал" котенка. Жители просили найти живодера, отмечая, что имеют право знать, рядом с кем живут."Установлена причастность к совершению данного деяния несовершеннолетней 2008 года рождения. С ней работают сотрудники полиции", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что решается вопрос о помещении девочки в центр временного пребывания для несовершеннолетних правонарушителей.
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челябинск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Челябинске 13-летняя девочка жестоко убила котенка
Челябинская полиция установила причастность 13-летней девочки к убийству котенка