https://ria.ru/20211129/tsirkon-1761255632.html

Россия испытала ракету "Циркон" в Белом море

Россия испытала ракету "Циркон" в Белом море - РИА Новости, 29.11.2021

Россия испытала ракету "Циркон" в Белом море

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:19

2021-11-29T13:19

2021-11-29T14:01

новое оружие россии

безопасность

белое море

россия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны.Полет соответствовал заданным параметрам, цель поражена, добавили там.Предыдущий пуск состоялся две недели назад, этот цикл испытаний завершен.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.

https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753205478.html

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2021

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Кадры запуска ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил из Белого моря испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" на дальность более 400 км. 2021-11-29T13:19 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, белое море, россия