https://ria.ru/20211129/tsirkon-1761255632.html
Россия испытала ракету "Циркон" в Белом море
Россия испытала ракету "Циркон" в Белом море - РИА Новости, 29.11.2021
Россия испытала ракету "Циркон" в Белом море
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:19
2021-11-29T13:19
2021-11-29T14:01
новое оружие россии
безопасность
белое море
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили журналистам в Минобороны.Полет соответствовал заданным параметрам, цель поражена, добавили там.Предыдущий пуск состоялся две недели назад, этот цикл испытаний завершен.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753205478.html
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Кадры запуска ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил из Белого моря испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" на дальность более 400 км.
2021-11-29T13:19
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безопасность, белое море, россия
13:19 29.11.2021 (обновлено: 14:01 29.11.2021)
Россия испытала ракету "Циркон" в Белом море
Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск ракеты "Циркон" в Белом море