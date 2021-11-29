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Глава Красноярского края поручил создать наццентр Виктора Астафьева
Глава Красноярского края поручил создать наццентр Виктора Астафьева - РИА Новости, 29.11.2021
Глава Красноярского края поручил создать наццентр Виктора Астафьева
Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках празднования 200-летия основания Енисейской губернии поручил к 2024 году создать национальный центр... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:58
2021-11-29T15:58
общество
республика тыва
красноярск
красноярский край
александр усс
почта россии
сибирский федеральный университет
русское географическое общество
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках празднования 200-летия основания Енисейской губернии поручил к 2024 году создать национальный центр всемирно известного писателя Виктора Астафьева на его родине в поселке Овсянка под Красноярском, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, в 2022 году Енисейской губернии исполнится 200 лет. Эстафета мероприятий, приуроченных к главному предстоящему событию, стартовала в этом году. В частности, осенью в Красноярске прошел VIII Сибирский исторический форум, посвященный юбилейной дате и 120-летию Красноярского краевого отделения Русского географического общества. В рамках форума впервые состоялся съезд краеведов, на нем была создан Союз краеведов Енисейской Сибири."В поселке Овсянка по инициативе Александра Усса начнется строительство Национального центра Виктора Петровича Астафьева. В нем будут проходить большие научные конференции, фестивали и другие знаковые события. Центр будет открыт к юбилею писателя в 2024 году. Этот проект повысит интерес к жизни и творчеству писателя, а также придаст импульс развитию туризма", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что также уже ведется масштабная работа по популяризации и сохранению историко-культурного наследия Енисейской губернии. Подготовлен к изданию биографический словарь "Архитекторы Енисейской губернии". Во всех архивах края началась оцифровка материалов по истории Енисейской губернии. Сибирский федеральный университет формирует электронный атлас по истории края, Тывы и Хакасии для учеников 5-10 классов, и ожидается, что уже с нового учебного года он будет доступен образовательным учреждениям.В рамках грантовой программы "Документальное кино Красноярья" выделены средства на создание трех документальных фильмов об истории Енисейской губернии. В перспективе – создание и игрового кино на основе исторических событий того периода. Съемочный процесс предполагается начать уже в 2022 году.Усс поручил краевому минкульту разработать программу торжественных мероприятий 2022 года таким образом, чтобы помимо Красноярска в культурные планы, связанные с 200-летием Енисейской губернии, также были вовлечены другие города и села региона. Также глава края отметил важную роль праздничной даты в укреплении связей между тремя соседними регионами."В подготовке и праздновании 200-летия основания Енисейской губернии важна межрегиональная составляющая. Под эгидой этого знакового исторического события на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии пройдет череда масштабных событий. Это дополнительный объединяющий стимул для наших территорий", - цитирует Усса пресс-служба.Также достигнута договорённость с "Почтой России" о выпуске художественного маркированного конверта и изготовлении специального почтового штемпеля. Конверт появится в продаже по всей стране уже в новом году. Помимо этого планируется выпустить юбилейный знак, которым будут награждать жителей Красноярского края, республик Тыва и Хакасия за вклад в развитие региона.
https://ria.ru/20211125/krasnoyarsk-1760716868.html
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общество, республика тыва, красноярск, красноярский край, александр усс, почта россии, сибирский федеральный университет, русское географическое общество
15:58 29.11.2021
 
Глава Красноярского края поручил создать наццентр Виктора Астафьева

Глава Красноярского края Усс поручил создать национальный центр Виктора Астафьева

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках празднования 200-летия основания Енисейской губернии поручил к 2024 году создать национальный центр всемирно известного писателя Виктора Астафьева на его родине в поселке Овсянка под Красноярском, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, в 2022 году Енисейской губернии исполнится 200 лет. Эстафета мероприятий, приуроченных к главному предстоящему событию, стартовала в этом году. В частности, осенью в Красноярске прошел VIII Сибирский исторический форум, посвященный юбилейной дате и 120-летию Красноярского краевого отделения Русского географического общества. В рамках форума впервые состоялся съезд краеведов, на нем была создан Союз краеведов Енисейской Сибири.
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"В поселке Овсянка по инициативе Александра Усса начнется строительство Национального центра Виктора Петровича Астафьева. В нем будут проходить большие научные конференции, фестивали и другие знаковые события. Центр будет открыт к юбилею писателя в 2024 году. Этот проект повысит интерес к жизни и творчеству писателя, а также придаст импульс развитию туризма", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что также уже ведется масштабная работа по популяризации и сохранению историко-культурного наследия Енисейской губернии. Подготовлен к изданию биографический словарь "Архитекторы Енисейской губернии". Во всех архивах края началась оцифровка материалов по истории Енисейской губернии. Сибирский федеральный университет формирует электронный атлас по истории края, Тывы и Хакасии для учеников 5-10 классов, и ожидается, что уже с нового учебного года он будет доступен образовательным учреждениям.
В рамках грантовой программы "Документальное кино Красноярья" выделены средства на создание трех документальных фильмов об истории Енисейской губернии. В перспективе – создание и игрового кино на основе исторических событий того периода. Съемочный процесс предполагается начать уже в 2022 году.
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Усс поручил краевому минкульту разработать программу торжественных мероприятий 2022 года таким образом, чтобы помимо Красноярска в культурные планы, связанные с 200-летием Енисейской губернии, также были вовлечены другие города и села региона. Также глава края отметил важную роль праздничной даты в укреплении связей между тремя соседними регионами.
"В подготовке и праздновании 200-летия основания Енисейской губернии важна межрегиональная составляющая. Под эгидой этого знакового исторического события на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии пройдет череда масштабных событий. Это дополнительный объединяющий стимул для наших территорий", - цитирует Усса пресс-служба.
Также достигнута договорённость с "Почтой России" о выпуске художественного маркированного конверта и изготовлении специального почтового штемпеля. Конверт появится в продаже по всей стране уже в новом году. Помимо этого планируется выпустить юбилейный знак, которым будут награждать жителей Красноярского края, республик Тыва и Хакасия за вклад в развитие региона.
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ОбществоРеспублика ТываКрасноярскКрасноярский крайАлександр УссПочта РоссииСибирский федеральный университетРусское географическое общество
 
 
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