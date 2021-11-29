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"Газпром" назвал цену газа для дальнего зарубежья в четвертом квартале

"Газпром" назвал цену газа для дальнего зарубежья в четвертом квартале - РИА Новости, 29.11.2021

"Газпром" назвал цену газа для дальнего зарубежья в четвертом квартале

"Газпром" оценивает цену газа на экспорт на дальнее зарубежье в четвертом квартале на уровне 550 долларов за тысячу кубометров, сообщил замглавы департамента... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:44

2021-11-29T17:44

2021-11-29T19:08

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Газпром" оценивает цену газа на экспорт на дальнее зарубежье в четвертом квартале на уровне 550 долларов за тысячу кубометров, сообщил замглавы департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов."Что касается четвертого квартала, то понятно, что конъюнктура рынка и форвардные кривые показывают, что цена 4 квартала будет максимальной ценой. И по расчетам, которые мы делали 25.10,.. средневзвешенная цена на уровне 550 долларов (за тысячу кубометров - ред.)", - сообщил Зотов в ходе телефонной конференции компании.Ранее в понедельник "Газпром" сообщил, что средняя цена экспорта газа компании для Европы по итогам января-сентября выросла в 1,9 раза в годовом выражении и составила 241 доллар за тысячу кубометров. По итогам третьего квартала показатель составил 313,4 доллара за тысячу кубометров - это почти в 2,7 раза больше, чем в третьем квартале 2020 года.При этом в августе "Газпром" заявил, что прогнозирует среднюю цену по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году, на уровне 269,6 доллара за тысячу кубометров. Но в октябре агентство Блумберг со ссылкой на обзор аналитика Wood&Co по итогам встречи с менеджментом компании сообщило, что "Газпром" пересмотрел прогноз по показателю, подняв его до 295-330 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211129/gaz-1761313640.html

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экономика, в мире, газпром экспорт, европа, газпром, россия