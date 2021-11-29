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На шахте "Листвяжная" подняли на поверхность тела 11 погибших
На шахте "Листвяжная" подняли на поверхность тела 11 погибших - РИА Новости, 29.11.2021
На шахте "Листвяжная" подняли на поверхность тела 11 погибших
Тела 11 погибших подняты на поверхность на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:31
2021-11-29T09:31
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Тела 11 погибших подняты на поверхность на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На поверхность подняты тела 11 погибших – восьми шахтеров и трех горноспасателей", - сообщил собеседник агентства.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
кемеровская область
белово
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Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки
Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать. В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
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кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:31 29.11.2021
 
На шахте "Листвяжная" подняли на поверхность тела 11 погибших

На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области подняли на поверхность тела 11 погибших

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудники МЧС РФ у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудники МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Тела 11 погибших подняты на поверхность на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На поверхность подняты тела 11 погибших – восьми шахтеров и трех горноспасателей", - сообщил собеседник агентства.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
 
Кемеровская областьБеловоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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