https://ria.ru/20211129/tbilisi-1761222350.html

Правоохранители применили перцовый спрей для разгона сторонников Саакашвили

Правоохранители применили перцовый спрей для разгона сторонников Саакашвили - РИА Новости, 29.11.2021

Правоохранители применили перцовый спрей для разгона сторонников Саакашвили

Сотрудники правоохранительных органов Грузии применили перцовый спрей для разгона демонстрантов, собравшихся у здания суда в Тбилиси, где должен начаться... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:00

2021-11-29T11:00

2021-11-29T11:24

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии применили перцовый спрей для разгона демонстрантов, собравшихся у здания суда в Тбилиси, где должен начаться процесс над бывшим президентом Михаилом Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.Напряженная ситуация возле суда возникла после того, как несколько демонстрантов забрались на забор и будку охраны суда, где махали флагами и плакатами с изображением Саакашвили. Полиция попросила их спуститься, после чего началась словесная и физическая перепалка. После этого правоохранители сразу же вытеснили демонстрантов с прилегающей территории, несколько раз применив перцовый спрей. В ответ участники акции забросали правоохранителей бутылками.Часть сторонников Саакашвили переместились на проспект Агмашенебели рядом с судом, перекрыв автомобильное движение.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211124/saakashvili-1760604757.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии