11:00 29.11.2021 (обновлено: 11:24 29.11.2021)
Правоохранители применили перцовый спрей для разгона сторонников Саакашвили
Правоохранители применили перцовый спрей для разгона сторонников Саакашвили в Тбилиси
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии применили перцовый спрей для разгона демонстрантов, собравшихся у здания суда в Тбилиси, где должен начаться процесс над бывшим президентом Михаилом Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.
Напряженная ситуация возле суда возникла после того, как несколько демонстрантов забрались на забор и будку охраны суда, где махали флагами и плакатами с изображением Саакашвили. Полиция попросила их спуститься, после чего началась словесная и физическая перепалка. После этого правоохранители сразу же вытеснили демонстрантов с прилегающей территории, несколько раз применив перцовый спрей. В ответ участники акции забросали правоохранителей бутылками.
Часть сторонников Саакашвили переместились на проспект Агмашенебели рядом с судом, перекрыв автомобильное движение.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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