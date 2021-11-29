https://ria.ru/20211129/tarakany-1761313128.html
Власти Брянской области объяснили видео с тараканами в отделении больницы
Власти Брянской области объяснили видео с тараканами в отделении больницы - РИА Новости, 29.11.2021
Власти Брянской области объяснили видео с тараканами в отделении больницы
Полчища тараканов, попавшие на видео в Брянской городской больнице №4, появились там из-за того, что медицинское учреждение в последние два года ни разу... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:23
2021-11-29T17:23
2021-11-29T17:30
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БРЯНСК, 29 ноя – РИА Новости. Полчища тараканов, попавшие на видео в Брянской городской больнице №4, появились там из-за того, что медицинское учреждение в последние два года ни разу полностью не закрывалось на санитарную обработку по причине размещения там одного из первых в регионе ковидных госпиталей, рассказали РИА Новости в региональном правительстве.Видеозапись, сделанная, по информации автора, в одном из отделений четвертой городской больницы в Брянске, вызвала резонанс в СМИ. В кадре отчетливо видно, как тараканы бегают по подоконникам, стенам, тумбочкам, полу и постели пациентов."Из-за того, что четвертая больница два года не закрывалась из-за COVID на санобработку ни разу, там есть эта проблема. Они поочерёдно на этажах делают дезинфекцию, на одном протравили, на другой этаж все побежали", - сказала собеседница агентства.В региональном правительстве подтвердили, что департамент здравоохранения примет меры для решения проблемы, которая существует в Брянской городской больнице №4, где с февраля прошлого года был развернут госпиталь для лечения больных с COVID-19.
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происшествия, брянская область, брянск, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:23 29.11.2021 (обновлено: 17:30 29.11.2021)
Власти Брянской области объяснили видео с тараканами в отделении больницы
Власти объяснили проблему с тараканами в брянской больнице беспрерывной борьбой с COVID-19
БРЯНСК, 29 ноя – РИА Новости. Полчища тараканов, попавшие на видео в Брянской городской больнице №4, появились там из-за того, что медицинское учреждение в последние два года ни разу полностью не закрывалось на санитарную обработку по причине размещения там одного из первых в регионе ковидных госпиталей, рассказали РИА Новости в региональном правительстве.
Видеозапись, сделанная, по информации автора, в одном из отделений четвертой городской больницы в Брянске
, вызвала резонанс в СМИ. В кадре отчетливо видно, как тараканы бегают по подоконникам, стенам, тумбочкам, полу и постели пациентов.
"Из-за того, что четвертая больница два года не закрывалась из-за COVID на санобработку ни разу, там есть эта проблема. Они поочерёдно на этажах делают дезинфекцию, на одном протравили, на другой этаж все побежали", - сказала собеседница агентства.
В региональном правительстве подтвердили, что департамент здравоохранения примет меры для решения проблемы, которая существует в Брянской городской больнице №4, где с февраля прошлого года был развернут госпиталь для лечения больных с COVID-19.