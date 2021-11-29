https://ria.ru/20211129/sud-1761337382.html

Суд в Москве 30 ноября огласит приговор экс-схиигумену Сергию

Суд в Москве 30 ноября огласит приговор экс-схиигумену Сергию - РИА Новости, 29.11.2021

Суд в Москве 30 ноября огласит приговор экс-схиигумену Сергию

Измайловский суд Москвы 30 ноября огласит приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) по делу о склонении к самоубийству и нарушении права на свободу... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:28

2021-11-29T19:28

2021-11-29T19:28

религия

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среднеуральский женский монастырь

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы 30 ноября огласит приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) по делу о склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В понедельник гособвинитель в прениях сторон попросил суд приговорить его к 4 годам колонии общего режима."Оглашение приговора состоится 30 ноября в 14.00", - сообщили в пресс-службе.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (п.п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ; ч. 3 ст. 148 УК РФ; ч. 1 ст. 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20211129/skhiigumen-1761300706.html

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москва, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, россия, религия, среднеуральский женский монастырь