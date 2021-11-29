https://ria.ru/20211129/sud-1761208999.html
Заключенный отсудил деньги у ФСИН за запрет говорить на чеченском в колонии
Заключенный отсудил деньги у ФСИН за запрет говорить на чеченском в колонии - РИА Новости, 29.11.2021
Заключенный отсудил деньги у ФСИН за запрет говорить на чеченском в колонии
Осужденный в Дагестане на пожизненное лишение свободы за посягательство на жизнь правоохранителя и вооруженный мятеж Мансур Ражаев отсудил у ФСИН 2 тысячи... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:37
2021-11-29T09:37
2021-11-29T09:37
происшествия
хабаровский край
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Осужденный в Дагестане на пожизненное лишение свободы за посягательство на жизнь правоохранителя и вооруженный мятеж Мансур Ражаев отсудил у ФСИН 2 тысячи рублей за то, что администрация колонии в Хабаровском крае запрещала разговаривать ему на родном чеченском языке во время сеансов видеосвязи с защитой и судами.Решение опубликовано на сайте Амурского городского суда Хабаровского края, там же указано, что оно обжалуется.В тексте решения говорится, что истец Ражаев приговором Верховного суда Дагестана осужден по статье 279 "Вооруженный мятеж" и 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, отбывает наказание в хабаровской ИК-6 ("Снежинка"). При этом в производстве судов Чечни находятся несколько десятков уголовных, административных и гражданских дел с его участием. Они, как правило, рассматриваются судами с использованием видеоконференцисвязи.Ражаев сообщил, что "испытывал сильные физические и душевные страдания, боль и душевные муки", и попросил взыскать в его пользу за счет государства компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд привлек ответчиком ФСИН России.Суд принял доводы истца о том, что он переживал, что администрация учреждения, воспрепятствовав его конфиденциальному общению с адвокатом на родном языке, не позволила согласовать и выработать линию защиты по делу."При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает характер и степень причиненных истцу нравственных страданий, индивидуальные особенности истца, его состояние здоровья, обстоятельства причинения вреда, требования разумности и справедливости... Взыскать в пользу Ражаева М. В. с РФ в лице ФСИН РФ за счет средств казны РФ денежную компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать", - следует из текста решения суда.
https://ria.ru/20211125/fsin-1760722426.html
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происшествия, хабаровский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Заключенный отсудил деньги у ФСИН за запрет говорить на чеченском в колонии
Заключенный отсудил две тысячи рублей за запрет говорить на чеченском в колонии
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости.
Осужденный в Дагестане на пожизненное лишение свободы за посягательство на жизнь правоохранителя и вооруженный мятеж Мансур Ражаев отсудил у ФСИН
2 тысячи рублей за то, что администрация колонии в Хабаровском крае
запрещала разговаривать ему на родном чеченском языке во время сеансов видеосвязи с защитой и судами.
Решение опубликовано на сайте Амурского городского суда Хабаровского края, там же указано, что оно обжалуется.
В тексте решения говорится, что истец Ражаев приговором Верховного суда Дагестана осужден по статье 279 "Вооруженный мятеж" и 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, отбывает наказание в хабаровской ИК-6 ("Снежинка"). При этом в производстве судов Чечни находятся несколько десятков уголовных, административных и гражданских дел с его участием. Они, как правило, рассматриваются судами с использованием видеоконференцисвязи.
"В ходе судебных заседаний, проводимых посредством ВКС, администрация ФКУ ИК-6 запрещала и всячески препятствовала разговаривать истцу на его родном чеченском языке при разрешенных ему судом конфиденциальных контактах с его защитниками, представителями и адвокатами, а также работниками судов (секретарем, помощником судьи) и судьями. Без ведома и разрешения судов учреждение производило и производит до сих пор видео- и аудиозапись судебных заседаний в режиме ВКС с его участием на стационарные и мобильные видеорегистраторы и вопреки его категорическим возражениям слушало и записывало его разговоры", - сообщается в тексте решения заявление истца.
Ражаев сообщил, что "испытывал сильные физические и душевные страдания, боль и душевные муки", и попросил взыскать в его пользу за счет государства компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд привлек ответчиком ФСИН России
.
Суд принял доводы истца о том, что он переживал, что администрация учреждения, воспрепятствовав его конфиденциальному общению с адвокатом на родном языке, не позволила согласовать и выработать линию защиты по делу.
"При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает характер и степень причиненных истцу нравственных страданий, индивидуальные особенности истца, его состояние здоровья, обстоятельства причинения вреда, требования разумности и справедливости... Взыскать в пользу Ражаева М. В. с РФ в лице ФСИН РФ за счет средств казны РФ денежную компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать", - следует из текста решения суда.