https://ria.ru/20211129/stambul-1761312341.html
Число погибших из-за урагана в Стамбуле достигло четырех
Число погибших из-за урагана в Стамбуле достигло четырех - РИА Новости, 29.11.2021
Число погибших из-за урагана в Стамбуле достигло четырех
Число жертв урагана в Стамбуле возросло до четырех человек, 19 пострадали, сообщила администрация губернатора города. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T17:20
2021-11-29T17:20
2021-11-29T17:55
в мире
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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Число жертв урагана в Стамбуле возросло до четырех человек, 19 пострадали, сообщила администрация губернатора города. Ранее турецкие СМИ писали, что двое жителей погибли, девять получили травмы после обрушения крыши."По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", — рассказали власти.Стихия разрушила кровли 33 домов, повалила 192 дерева и 52 светофора. Кроме того, несколько десятков машин получили повреждения.В управлении береговой охраны Турции говорили РИА Новости о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за ветра. По этой же причине шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле, их перенаправили в Анкару и Измир.
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в мире, стамбул
17:20 29.11.2021 (обновлено: 17:55 29.11.2021)
Число погибших из-за урагана в Стамбуле достигло четырех
Число погибших из-за урагана в Стамбуле достигло четырех, 19 человек пострадали
АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости.
Число жертв урагана в Стамбуле
возросло до четырех человек, 19 пострадали, сообщила администрация губернатора города.
Ранее турецкие СМИ писали, что двое жителей погибли, девять получили травмы после обрушения крыши.
"По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", — рассказали власти.
Стихия разрушила кровли 33 домов, повалила 192 дерева и 52 светофора. Кроме того, несколько десятков машин получили повреждения.
В управлении береговой охраны Турции
говорили РИА Новости о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за ветра. По этой же причине шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines
не смогли приземлиться в Стамбуле, их перенаправили в Анкару и Измир.