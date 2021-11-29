https://ria.ru/20211129/stambul-1761312341.html

Число погибших из-за урагана в Стамбуле достигло четырех

Число погибших из-за урагана в Стамбуле достигло четырех - РИА Новости, 29.11.2021

Число погибших из-за урагана в Стамбуле достигло четырех

Число жертв урагана в Стамбуле возросло до четырех человек, 19 пострадали, сообщила администрация губернатора города. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:20

2021-11-29T17:20

2021-11-29T17:55

в мире

стамбул

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АНКАРА, 29 ноя — РИА Новости. Число жертв урагана в Стамбуле возросло до четырех человек, 19 пострадали, сообщила администрация губернатора города. Ранее турецкие СМИ писали, что двое жителей погибли, девять получили травмы после обрушения крыши."По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", — рассказали власти.Стихия разрушила кровли 33 домов, повалила 192 дерева и 52 светофора. Кроме того, несколько десятков машин получили повреждения.В управлении береговой охраны Турции говорили РИА Новости о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за ветра. По этой же причине шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле, их перенаправили в Анкару и Измир.

https://ria.ru/20211127/uragan-1761068410.html

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