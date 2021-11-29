https://ria.ru/20211129/sputnik-1761226209.html

В России разработали ускоряющие производство спутников чипы

В России разработали ускоряющие производство спутников чипы - РИА Новости, 29.11.2021

В России разработали ускоряющие производство спутников чипы

Холдинг "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разработал линейку новых микрокомпонентов для спутниковой аппаратуры, их применение позволит... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:21

2021-11-29T11:21

2021-11-29T11:21

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разработал линейку новых микрокомпонентов для спутниковой аппаратуры, их применение позволит ускорить производство российских спутников и снизить затраты на них, сообщает пресс-служба "Российских космических систем"."Минимальный цикл изготовления новых монолитных интегральных сверхвысокочастотных схем собственной разработки теперь составляет 3-5 месяцев против 5 лет, которые требовались раньше для завершения всей цепочки... Сопоставима и финансовая выгода: изготовление своих компонентов снизит производственные затраты компании в 2-3 раза", - приводит пресс-служба слова руководителя отдела РКС разработки бортовых сверхвысокочастотных приборов Андрея Буянкина.Как уточнили в пресс-службе, все разработанные микросхемы выполнены с упором на унификацию и могут применяться в создании радиопередающей аппаратуры космических аппаратов широкого спектра задач и параметров – от научных микроспутников и орбитальных аппаратов для спутниковой телефонии, цифрового телевидения, предоставления широкополосного доступа в интернет до многофункциональных космических станций.Среди разработанных в РКС микрокомпонентов - интегральные сверхвысокочастотные схемы для спутниковых систем передачи данных, квадратурные модуляторы для создания современных радиолиний для передачи информации со спутника наземным и космическим объектам, СВЧ-фильтры для приемо-передающих систем спутников, а также кор-чипы, объединяющие в одном кристалле небольшие устройства (аттенюаторы, малошумящие и буферные усилители, электрические ключи).

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/prichal-1760595958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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