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Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц - РИА Новости, 29.11.2021
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о якобы просьбе президента Украины Владимира Зеленского к турецкому лидеру... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:39
2021-11-29T13:39
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о якобы просьбе президента Украины Владимира Зеленского к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану передать России список удерживаемых лиц для обмена.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в США на полях Генассамблеи ООН передал ему список из 450 украинцев, которые осуждены в России и Донбассе, просил "замолвить слово" за них перед президентом РФ Владимиром Путиным."Это оставляю без комментариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получила ли Россия "список Зеленского" через Эрдогана.
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в мире, сша, оон, турция, дмитрий песков, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, дмитрий кулеба, россия
13:39 29.11.2021
 
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц

Пресс-секретарь Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о якобы просьбе президента Украины Владимира Зеленского к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану передать России список удерживаемых лиц для обмена.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в США на полях Генассамблеи ООН передал ему список из 450 украинцев, которые осуждены в России и Донбассе, просил "замолвить слово" за них перед президентом РФ Владимиром Путиным.
"Это оставляю без комментариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получила ли Россия "список Зеленского" через Эрдогана.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
13:29
В Раде оппозицию попросили не делать демаршей Зеленскому во время послания
 
В миреСШАООНТурцияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНДмитрий КулебаРоссия
 
 
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