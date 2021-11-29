https://ria.ru/20211129/spisok-1761261808.html
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц - РИА Новости, 29.11.2021
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о якобы просьбе президента Украины Владимира Зеленского к турецкому лидеру... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:39
2021-11-29T13:39
2021-11-29T13:39
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о якобы просьбе президента Украины Владимира Зеленского к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану передать России список удерживаемых лиц для обмена.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в США на полях Генассамблеи ООН передал ему список из 450 украинцев, которые осуждены в России и Донбассе, просил "замолвить слово" за них перед президентом РФ Владимиром Путиным."Это оставляю без комментариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получила ли Россия "список Зеленского" через Эрдогана.
https://ria.ru/20211129/ukraina-1761258073.html
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в мире, сша, оон, турция, дмитрий песков, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, дмитрий кулеба, россия
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц
Пресс-секретарь Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц