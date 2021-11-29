https://ria.ru/20211129/sotrudnichestvo-1761214513.html

Глава Приамурья и начальник ЗабЖД обсудили планы сотрудничества

Глава Приамурья и начальник ЗабЖД обсудили планы сотрудничества - РИА Новости, 29.11.2021

Глава Приамурья и начальник ЗабЖД обсудили планы сотрудничества

Губернатор Амурской области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Владимир Антонец обсудили планы по сотрудничеству до 2024 года,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:16

2021-11-29T10:16

2021-11-29T10:16

амурская область

экономика

амурская область

ржд

забайкальская железная дорога

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757326226_0:199:3208:2003_1920x0_80_0_0_e6a12d154edd67b1a2ae91904d4bf62d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Владимир Антонец обсудили планы по сотрудничеству до 2024 года, борьбу с COVID-19 и развитие грузовых перевозок.Как уточняет правительство Амурской области, Антонец назначен начальником Забайкальской железной дороги 11 ноября."Для нас компания "РЖД" - это надёжный партнёр и крупнейший работодатель. 20 тысяч амурчан трудятся на железной дороге. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков. На Санкт-Петербургском форуме в этом году мы с Олегом Валентиновичем Белозёровым подписали очень важное соглашение о развитии притрассовых посёлков, расположенных на БАМе и Транссибе. Надеюсь, все планы, которые изложены на бумаге, совместно мы сможем реализовать", - отметил на встрече Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Антонец заверил, что "с его стороны будут приняты все меры для выполнения тех соглашений, которые были подписаны".На встрече обсудили реализацию соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на 2021-2024 годы, подписанное в июне этого года между правительством Амурской области и ОАО "РЖД"."Как было отмечено, оно идёт в графике. Уже реализовано 25 мероприятий", - уточняет правительство Приамурья.Всего по соглашению, которое предполагает сотрудничество по развитию и содержанию объектов инфраструктуры притрассовых населенных пунктов, запланировано 95 мероприятий.Речь на встрече шла и о борьбе с COVID-19, Антонец сообщил, что "отмечается хороший темп по вакцинации амурчан, занятых на железной дороге". Также обсудили развитие грузовых перевозок в Приамурье. Общая протяженность Транссиба и БАМа в регионе – 2920 километров."С 2013 года осуществляется реконструкция Восточного полигона Транссиба и БАМа. Планируется увеличить объем перевозок к 2024 году до 180 миллионов тонн", - отмечают власти.

https://ria.ru/20211124/zavod-1760461176.html

https://ria.ru/20211122/priamure-1760107579.html

https://ria.ru/20211117/priamure-1759394215.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, амурская область, ржд, забайкальская железная дорога , василий орлов (губернатор)