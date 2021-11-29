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Амурская область
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Глава Приамурья и начальник ЗабЖД обсудили планы сотрудничества
Глава Приамурья и начальник ЗабЖД обсудили планы сотрудничества - РИА Новости, 29.11.2021
Глава Приамурья и начальник ЗабЖД обсудили планы сотрудничества
Губернатор Амурской области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Владимир Антонец обсудили планы по сотрудничеству до 2024 года,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:16
2021-11-29T10:16
амурская область
экономика
амурская область
ржд
забайкальская железная дорога
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Владимир Антонец обсудили планы по сотрудничеству до 2024 года, борьбу с COVID-19 и развитие грузовых перевозок.Как уточняет правительство Амурской области, Антонец назначен начальником Забайкальской железной дороги 11 ноября."Для нас компания "РЖД" - это надёжный партнёр и крупнейший работодатель. 20 тысяч амурчан трудятся на железной дороге. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков. На Санкт-Петербургском форуме в этом году мы с Олегом Валентиновичем Белозёровым подписали очень важное соглашение о развитии притрассовых посёлков, расположенных на БАМе и Транссибе. Надеюсь, все планы, которые изложены на бумаге, совместно мы сможем реализовать", - отметил на встрече Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Антонец заверил, что "с его стороны будут приняты все меры для выполнения тех соглашений, которые были подписаны".На встрече обсудили реализацию соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на 2021-2024 годы, подписанное в июне этого года между правительством Амурской области и ОАО "РЖД"."Как было отмечено, оно идёт в графике. Уже реализовано 25 мероприятий", - уточняет правительство Приамурья.Всего по соглашению, которое предполагает сотрудничество по развитию и содержанию объектов инфраструктуры притрассовых населенных пунктов, запланировано 95 мероприятий.Речь на встрече шла и о борьбе с COVID-19, Антонец сообщил, что "отмечается хороший темп по вакцинации амурчан, занятых на железной дороге". Также обсудили развитие грузовых перевозок в Приамурье. Общая протяженность Транссиба и БАМа в регионе – 2920 километров."С 2013 года осуществляется реконструкция Восточного полигона Транссиба и БАМа. Планируется увеличить объем перевозок к 2024 году до 180 миллионов тонн", - отмечают власти.
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экономика, амурская область, ржд, забайкальская железная дорога , василий орлов (губернатор)
10:16 29.11.2021
 
Глава Приамурья и начальник ЗабЖД обсудили планы сотрудничества

Глава Приамурья Орлов и начальник ЗабЖД Антонец обсудили планы сотрудничества до 2024 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Владимир Антонец обсудили планы по сотрудничеству до 2024 года, борьбу с COVID-19 и развитие грузовых перевозок.
Как уточняет правительство Амурской области, Антонец назначен начальником Забайкальской железной дороги 11 ноября.
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"Для нас компания "РЖД" - это надёжный партнёр и крупнейший работодатель. 20 тысяч амурчан трудятся на железной дороге. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков. На Санкт-Петербургском форуме в этом году мы с Олегом Валентиновичем Белозёровым подписали очень важное соглашение о развитии притрассовых посёлков, расположенных на БАМе и Транссибе. Надеюсь, все планы, которые изложены на бумаге, совместно мы сможем реализовать", - отметил на встрече Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Антонец заверил, что "с его стороны будут приняты все меры для выполнения тех соглашений, которые были подписаны".
На встрече обсудили реализацию соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на 2021-2024 годы, подписанное в июне этого года между правительством Амурской области и ОАО "РЖД".
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"Как было отмечено, оно идёт в графике. Уже реализовано 25 мероприятий", - уточняет правительство Приамурья.
Всего по соглашению, которое предполагает сотрудничество по развитию и содержанию объектов инфраструктуры притрассовых населенных пунктов, запланировано 95 мероприятий.
Речь на встрече шла и о борьбе с COVID-19, Антонец сообщил, что "отмечается хороший темп по вакцинации амурчан, занятых на железной дороге". Также обсудили развитие грузовых перевозок в Приамурье. Общая протяженность Транссиба и БАМа в регионе – 2920 километров.
"С 2013 года осуществляется реконструкция Восточного полигона Транссиба и БАМа. Планируется увеличить объем перевозок к 2024 году до 180 миллионов тонн", - отмечают власти.
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Амурская областьЭкономикаАмурская областьРЖДЗабайкальская железная дорогаВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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