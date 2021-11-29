Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/sopchuk-1761215924.html
Находящемуся в розыске экс-депутату Сопчуку приостановили членство в партии
Находящемуся в розыске экс-депутату Сопчуку приостановили членство в партии - РИА Новости, 29.11.2021
Находящемуся в розыске экс-депутату Сопчуку приостановили членство в партии
"Единая Россия" в Приморье приостановила членство в партии экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, обвиняемого в отмывании денег и незаконном предпринимательстве,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:27
2021-11-29T10:33
политика
единая россия
россия
сергей сопчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594822290_0:71:1829:1099_1920x0_80_0_0_851262d2c2605d4749828ee471231bb9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. "Единая Россия" в Приморье приостановила членство в партии экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, обвиняемого в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщает в понедельник реготделение партии.СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств. У него дома прошел обыск, изъята документация. Суд заочно арестовал Сопчука."Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил в понедельник, 29 ноября, членство в партии депутата Госдумы VII созыва Сергея Сопчука. Как сказано в решении ПРПС, "до результатов рассмотрения в отношении него уголовного дела, блокировать на время приостановления членства в партии партийный билет № 06021571", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение было принято в соответствии с Уставом партии на период следствия и вынесения решения суда.Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.В начале этого года Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".
https://ria.ru/20210128/deputat-1594888870.html
https://ria.ru/20211127/prokopevsk-1761025957.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594822290_0:0:1829:1371_1920x0_80_0_0_6d0fc918931da238137ca0288843f324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, единая россия, россия, сергей сопчук
10:27 29.11.2021 (обновлено: 10:33 29.11.2021)
 
Находящемуся в розыске экс-депутату Сопчуку приостановили членство в партии

Находящемуся в розыске экс-депутату Сопчуку приостановили членство в "Единой России"

© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского краяСергей Сопчук
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. "Единая Россия" в Приморье приостановила членство в партии экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, обвиняемого в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщает в понедельник реготделение партии.
СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств. У него дома прошел обыск, изъята документация. Суд заочно арестовал Сопчука.
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 06:15
Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
"Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил в понедельник, 29 ноября, членство в партии депутата Госдумы VII созыва Сергея Сопчука. Как сказано в решении ПРПС, "до результатов рассмотрения в отношении него уголовного дела, блокировать на время приостановления членства в партии партийный билет № 06021571", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение было принято в соответствии с Уставом партии на период следствия и вынесения решения суда.
Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
В начале этого года Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 13:19
Экс-мэра Прокопьевска исключили из партии за банкет во время траура
 
ПолитикаЕдиная РоссияРоссияСергей Сопчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Эксперт дал пять советов по защите личных данных
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
Лента новостейМолния
Эксперт дал пять советов по защите личных данныхГинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота