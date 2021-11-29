10:27 29.11.2021 (обновлено: 10:33 29.11.2021)
Находящемуся в розыске экс-депутату Сопчуку приостановили членство в партии
Находящемуся в розыске экс-депутату Сопчуку приостановили членство в "Единой России"
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. "Единая Россия" в Приморье приостановила членство в партии экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, обвиняемого в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, сообщает в понедельник реготделение партии.
СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денежных средств. У него дома прошел обыск, изъята документация. Суд заочно арестовал Сопчука.
28 января, 06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
"Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил в понедельник, 29 ноября, членство в партии депутата Госдумы VII созыва Сергея Сопчука. Как сказано в решении ПРПС, "до результатов рассмотрения в отношении него уголовного дела, блокировать на время приостановления членства в партии партийный билет № 06021571", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение было принято в соответствии с Уставом партии на период следствия и вынесения решения суда.
Сергей Сопчук был депутатом Госдумы от Приморья из фракции "Единой России". С 2017 года возглавлял координационный совет партии по Приморью, Сахалину и Якутии.
В начале этого года Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Сопчука. По информации "Коммерсанта", суммарная стоимость конфискованных активов составляет 38 миллиардов рублей. В материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указано, что активы были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".