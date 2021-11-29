https://ria.ru/20211129/soobschenie-1761196424.html
Что Агутин написал умирающему Градскому
Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому - РИА Новости, 29.11.2021
Что Агутин написал умирающему Градскому
Российский певец и композитор Леонид Агутин рассказал, что Александр Градский не успел ответить на его последнее сообщение. Соответствующий пост музыкант... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T04:06
2021-11-29T04:06
2021-11-29T04:06
культура
леонид агутин
александр градский
россия
умер александр градский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761156141_0:154:3135:1917_1920x0_80_0_0_d7af1ce5bfff86533a207d5ddbaaf83e.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский певец и композитор Леонид Агутин рассказал, что Александр Градский не успел ответить на его последнее сообщение. Соответствующий пост музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Музыкант признался, что по-разному относился к Градскому, который, по его словам, был "невероятно талантливым, взбалмошным, умным и порой наивным человеком".Он добавил, чтобы многое сейчас готов отдать, чтобы услышать от Градского пару слов одобрения, увидеть улыбку, услышать историю и даже крик.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России, лауреат Госпремии, его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761156141_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_8fc88f562e2e7952b865535a10f18d8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид агутин, александр градский, россия, умер александр градский
Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому
Певец Агутин заявил, что Градский перед смертью не успел ответить на его сообщение
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Российский певец и композитор Леонид Агутин
рассказал, что Александр Градский
не успел ответить на его последнее сообщение. Соответствующий пост музыкант опубликовал на своей странице в Instagram
.
Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
"В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление…", - написал Агутин.
Музыкант признался, что по-разному относился к Градскому, который, по его словам, был "невероятно талантливым, взбалмошным, умным и порой наивным человеком".
Он добавил, чтобы многое сейчас готов отдать, чтобы услышать от Градского пару слов одобрения, увидеть улыбку, услышать историю и даже крик.
Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России, лауреат Госпремии, его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.