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Что Агутин написал умирающему Градскому

Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому - РИА Новости, 29.11.2021

Что Агутин написал умирающему Градскому

Российский певец и композитор Леонид Агутин рассказал, что Александр Градский не успел ответить на его последнее сообщение. Соответствующий пост музыкант... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T04:06

2021-11-29T04:06

2021-11-29T04:06

культура

леонид агутин

александр градский

россия

умер александр градский

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский певец и композитор Леонид Агутин рассказал, что Александр Градский не успел ответить на его последнее сообщение. Соответствующий пост музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.Музыкант признался, что по-разному относился к Градскому, который, по его словам, был "невероятно талантливым, взбалмошным, умным и порой наивным человеком".Он добавил, чтобы многое сейчас готов отдать, чтобы услышать от Градского пару слов одобрения, увидеть улыбку, услышать историю и даже крик.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России, лауреат Госпремии, его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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