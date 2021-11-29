https://ria.ru/20211129/sluzhba-1761258525.html
Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров - РИА Новости, 29.11.2021
Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:30
2021-11-29T13:30
2021-11-29T13:30
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличивать по решению президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статью 49 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".Ранее для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, был установлен предельный возраст пребывания на военной службе - 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что данные изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, которые имеют в ней большой опыт, обладают развитыми профессионально важными качествами, а также способны в любых сложившихся условиях выполнить свои задачи.
https://ria.ru/20211124/minzdrav-1760494304.html
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безопасность, владимир путин, госдума рф, андрей картаполов, россия
Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
Президент Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров