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Религия
https://ria.ru/20211129/skhiigumen-1761300706.html
Прокурор запросил четыре года колонии для экс-схиигумена Сергия
Прокурор запросил четыре года колонии для экс-схиигумена Сергия - РИА Новости, 29.11.2021
Прокурор запросил четыре года колонии для экс-схиигумена Сергия
Прокурор попросил Измайловский суд Москвы приговорить к четырем годам колонии бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), которого обвиняют в склонении к... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:33
2021-11-29T18:08
россия
религия
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
религия
бывший схимонах сергий (николай романов)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прокурор попросил Измайловский суд Москвы приговорить к четырем годам колонии бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), которого обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.Решение провести процесс в Москве в июле принял Верховный суд. Рассмотрение дела по существу началось в августе.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Церковный суд лишил его сана, но Сергий продолжил проводить богослужения и выступать публично. Из-за этого в сентябре его отлучили от Церкви.Бывшего священнослужителя задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили в Москву. Басманный суд в тот же день взял Романова под стражу на два месяца. Впоследствии арест неоднократно продлевали.Бывшего монаха обвиняют по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (по пунктам "в" и "д" части 3 статьи 110.1 УК России; по части 3 статьи 148 УК; по части 1 статьи 330 УК).По первой статье ему грозит до четырех лет тюрьмы. По остальным могут назначить штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.Позже СК России возбудил уголовные дела об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК России) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК России).
https://ria.ru/20211028/obyski-1756620987.html
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россия, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, религия, бывший схимонах сергий (николай романов), среднеуральский женский монастырь
16:33 29.11.2021 (обновлено: 18:08 29.11.2021)
 
Прокурор запросил четыре года колонии для экс-схиигумена Сергия

Гособвинитель попросил приговорить бывшего схиигумена Сергия к четырем годам колонии

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прокурор попросил Измайловский суд Москвы приговорить к четырем годам колонии бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), которого обвиняют в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

"Государственный обвинитель в прениях по уголовному делу <...> просил признать подсудимого виновным <...> и назначить окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили РИА Новости в суде.

Решение провести процесс в Москве в июле принял Верховный суд. Рассмотрение дела по существу началось в августе.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", а россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Церковный суд лишил его сана, но Сергий продолжил проводить богослужения и выступать публично. Из-за этого в сентябре его отлучили от Церкви.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 10:10Религия
У свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски
Бывшего священнослужителя задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа. После допроса его доставили в Москву. Басманный суд в тот же день взял Романова под стражу на два месяца. Впоследствии арест неоднократно продлевали.
Бывшего монаха обвиняют по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (по пунктам "в" и "д" части 3 статьи 110.1 УК России; по части 3 статьи 148 УК; по части 1 статьи 330 УК).
По первой статье ему грозит до четырех лет тюрьмы. По остальным могут назначить штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.
По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
Позже СК России возбудил уголовные дела об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК России) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК России).
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 14:42
Помощника экс-схиигумена Сергия задержали за экстремизм
 
РелигияРоссияПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииРелигияБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Среднеуральский женский монастырь
 
 
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