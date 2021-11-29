https://ria.ru/20211129/simptom-1761352943.html

Назван жуткий симптом рака, который появляется на коже

Назван пугающий симптом рака, который проявляется на коже - РИА Новости, 29.11.2021

Назван жуткий симптом рака, который появляется на коже

Синяки на коже могут свидетельствовать о развитии рака крови. Об этом пишет Express со ссылкой на благотворительную организацию Blood Cancer UK. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T21:26

2021-11-29T21:26

2021-11-29T23:40

общество

здоровье

онкология

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Синяки на коже могут свидетельствовать о развитии рака крови. Об этом пишет Express со ссылкой на благотворительную организацию Blood Cancer UK.Среди других признаков этого онкологического заболевания: необъяснимая потеря веса, шишки на теле, одышка, потливость ночью, появление у человека тяжелых инфекций, лихорадка, сыпь или зуд, боли в костях и суставах, усталость, которая не проходит после сна или отдыха, а также бледность.Как уточнили врачи, симптомы рака крови появляются медленно, а у некоторых людей они и вовсе отсутствуют. Однако благодаря своевременной диагностике, недуг можно вылечить: пятилетняя выживаемость при этом заболевании составляет в среднем 70 процентов, подытожили эксперты.

https://ria.ru/20211127/produkt-1761048883.html

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2021

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общество, здоровье, онкология