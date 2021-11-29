https://ria.ru/20211129/shvetsiya-1761296517.html

Андерссон повторно избрали премьером Швеции

Андерссон повторно избрали премьером Швеции - РИА Новости, 29.11.2021

Андерссон повторно избрали премьером Швеции

Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:09

2021-11-29T16:09

2021-11-29T16:28

в мире

швеция

риксдаг швеции

магдалена андерссон

стефан лёвен

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ЦЮРИХ, 29 ноя - РИА Новости. Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра.Для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо как минимум 175 голосов "за" или "воздержались". За ее кандидатуру высказался 101 депутат, против - 173, воздержались 75 членов парламента.На прошлой неделе Андерссон была избрана премьером и стала первой женщиной на этом посту. Но через несколько часов она подала в отставку. После избрания Андерссон проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте, большая часть депутатов поддержала проект, предложенный оппозицией. После этого Партия охраны окружающей среды заявила, что выходит из коалиции, составляющей правительство меньшинства. Андерссон подала спикеру парламента прошение об отставке - спустя всего несколько часов после избрания главой правительства.В начале ноября в отставку с поста премьера Швеции ушел Стефан Левен. Он возглавил Социал-демократическую партию в 2012 году и привел ее к победе на двух выборах в 2014 и 2018 годах. Однако в последнее время позиции партии пошатнулись, что отразилось в результатах соцопросов. Как заявил в августе Левен, партия нуждается в новом лидере в преддверии выборов в 2022 году.

https://ria.ru/20211124/shvetsiya-1760607191.html

https://ria.ru/20211110/shvetsiya-1758403509.html

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в мире, швеция, риксдаг швеции, магдалена андерссон, стефан лёвен