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Андерссон повторно избрали премьером Швеции
Андерссон повторно избрали премьером Швеции - РИА Новости, 29.11.2021
Андерссон повторно избрали премьером Швеции
Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:09
2021-11-29T16:28
в мире
швеция
риксдаг швеции
магдалена андерссон
стефан лёвен
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ЦЮРИХ, 29 ноя - РИА Новости. Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра.Для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо как минимум 175 голосов "за" или "воздержались". За ее кандидатуру высказался 101 депутат, против - 173, воздержались 75 членов парламента.На прошлой неделе Андерссон была избрана премьером и стала первой женщиной на этом посту. Но через несколько часов она подала в отставку. После избрания Андерссон проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте, большая часть депутатов поддержала проект, предложенный оппозицией. После этого Партия охраны окружающей среды заявила, что выходит из коалиции, составляющей правительство меньшинства. Андерссон подала спикеру парламента прошение об отставке - спустя всего несколько часов после избрания главой правительства.В начале ноября в отставку с поста премьера Швеции ушел Стефан Левен. Он возглавил Социал-демократическую партию в 2012 году и привел ее к победе на двух выборах в 2014 и 2018 годах. Однако в последнее время позиции партии пошатнулись, что отразилось в результатах соцопросов. Как заявил в августе Левен, партия нуждается в новом лидере в преддверии выборов в 2022 году.
https://ria.ru/20211124/shvetsiya-1760607191.html
https://ria.ru/20211110/shvetsiya-1758403509.html
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в мире, швеция, риксдаг швеции, магдалена андерссон, стефан лёвен
16:09 29.11.2021 (обновлено: 16:28 29.11.2021)
 
Андерссон повторно избрали премьером Швеции

Шведский парламент повторно избрал Магдалену Андерссон премьер-министром

© REUTERS / TT News AgencyМагдалена Андерссон, повторно избранная премьер-министром Швеции
Магдалена Андерссон, повторно избранная премьер-министром Швеции - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / TT News Agency
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ЦЮРИХ, 29 ноя - РИА Новости. Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра.
Для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо как минимум 175 голосов "за" или "воздержались". За ее кандидатуру высказался 101 депутат, против - 173, воздержались 75 членов парламента.
Магдалена Андерссон выступает на пресс-конференции после голосования по проекту бюджета в парламенте Швеции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 20:03
СМИ: премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания
На прошлой неделе Андерссон была избрана премьером и стала первой женщиной на этом посту. Но через несколько часов она подала в отставку. После избрания Андерссон проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте, большая часть депутатов поддержала проект, предложенный оппозицией. После этого Партия охраны окружающей среды заявила, что выходит из коалиции, составляющей правительство меньшинства. Андерссон подала спикеру парламента прошение об отставке - спустя всего несколько часов после избрания главой правительства.
В начале ноября в отставку с поста премьера Швеции ушел Стефан Левен. Он возглавил Социал-демократическую партию в 2012 году и привел ее к победе на двух выборах в 2014 и 2018 годах. Однако в последнее время позиции партии пошатнулись, что отразилось в результатах соцопросов. Как заявил в августе Левен, партия нуждается в новом лидере в преддверии выборов в 2022 году.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:41
Премьер-министр Швеции подал прошение об отставке
 
В миреШвецияРиксдаг ШвецииМагдалена АндерссонСтефан Лёвен
 
 
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